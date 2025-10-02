　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《許我耀眼》陳偉霆飾霸總再暴紅！　他坦言「1原因」當初不敢演

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名演員趙露思、陳偉霆出演的電視劇《許我耀眼》近日開播後，討論度不斷升高，其中在劇中飾演霸總沈皓明的陳偉霆，受到不少網友點名，「以前都沒想過，陳偉霆會把霸總演得這麼好！」陳偉霆在近日受訪中也坦言，其實最一開始並沒有想接這個角色。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大象新聞》報導，陳偉霆在採訪中表示，「拍《許我耀眼》的時候，我記得導演找我去聊聊，我第一句話就說，『我真的不想接霸道總裁的角色』。」

▲陳偉霆表示，一開始並沒有信心，可演好該角色。（圖／翻攝自微博）

▲陳偉霆表示，一開始並沒有信心，可演好該角色。（圖／翻攝自微博）

陳偉霆也說出原因，「我覺得第一，接霸道總裁的角色很危險，要不你就很容易被別人覺得很油膩，或者覺得你在裝什麼東西，所以會覺得危險，對演員的生命來說很脆弱。」

他接著說道，「然後我就說我真怕，但是導演跟我說，他第一眼看這個劇本的時候，陳導說他第一個就想起我，然後他跟我說了這個故事後，我回去想想，雖然有點難度，但我說我試試。」

▲陳偉霆在劇中飾演霸總角色，深受觀眾大讚。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲陳偉霆在劇中飾演霸總角色，深受觀眾大讚。（圖／翻攝自微博，上同）

《許我耀眼》改編自知名作家張悅然於2017年發表的小說《大喬小喬》，9月26日無預警空降開播。趙露思先前因與經紀公司銀河酷娛鬧翻，演藝工作全面停擺，待播劇僅有一部《許我耀眼》，且經歷多次延期，如今確定播出，串流平台出現播放列表，讓粉絲又驚又喜。

▲《許我耀眼》先前因趙露思與經紀公司的風波，多次延播，開播後反響熱烈。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲▼《許我耀眼》陳偉霆 趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》先前因趙露思與經紀公司的風波，多次延播，開播後反響熱烈。（圖／翻攝自微博，上同）

公開資料顯示，該劇講述從小由外婆撫養的許妍（趙露思飾）因與父母有心結，偽造富豪家庭背景，憑藉主播身份，與精英沈皓明（陳偉霆飾）扮演假面夫妻，經歷婚姻破裂後，男方才展開「追妻火葬場」，夫妻卸下偽裝後面對真心。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

