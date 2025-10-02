　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

▲李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

▲李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。對此，前內政部長李鴻源1日表示，現在關鍵是有個1800公尺的堤防缺口，補起來後，基本上問題已經不大，目前應該沒有立即危險。但李鴻源也示警2狀況必須注意，分別是「颱風」與「地震」，只要來個大豪雨或者有大概5級弱的地震，都會讓相對脆弱的山壁崩塌，形成第二次的堰塞湖，再次開始蓄水。

李鴻源於節目《下班瀚你聊》談到「堰塞湖目前狀況」，他表示，自己掌握的數字大概剩下600萬噸，即使全部都下來，這樣的一個洪水量，河川是可以吸收的，問題不大。

李鴻源表示，現在的關鍵是，水利署有一個1800公尺的堤防缺口，必須趕快補起來，補起來後，基本上問題已經不大了。

接著，李鴻源示警，第一，但是也要看颱風會不會來，現在左邊的山壁相對是脆弱的，萬一再來個大豪雨，又讓它崩下來了，把原來的缺口堵住，將會再形成第二次的堰塞湖，就會再開始蓄水。

李鴻源指出，第二，不幸中的大幸，沒有發生地震，這個地方只要有大概5級弱的地震，這些崩塌地就會崩下來，形成另外一個堰塞湖。

李鴻源指出，會發生堰塞湖的地方，永遠會在這個地方發生，因為跟兩邊山壁的地質結構有關係，花蓮這個地方就是一個地質相對脆弱的地方，但是目前應該是沒有立即危險。

李鴻源認為，兩個月後萬一颱風來，狀況不是大家能掌控的，但現在都在修復堤防當中，用太空包基本上滿快的，能做的提早準備就是趕快把堤防缺口堵起來，其他能準備什麼？把淤泥趕快清走、讓災民回到生活節奏，是大家可以做的，至於秋颱什麼時候來、會下多少雨都不是大家能掌控的。

李鴻源提到，嚴格上這個颱風根本沒有在台灣登陸，只是外圍環流掃過而已，但這種颱風真的不要輕忽，自己記得民國100年有個颱風，也是離台灣還有一段距離，結果在蘇澳白米甕溪一個小時下了180毫米，這種雨下在哪裡，哪裡都吃不消，所以造成蘇澳重創，颱風因素只能說越來越難掌控了。

▼花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍影像。（圖／丁湘泉提供）

▼花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍影像。（圖／丁湘泉提供）

10/01 全台詐欺最新數據

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

樺加沙颱風重創東台灣，花蓮堰塞湖溢流潰壩更導致光復鄉災情慘重。全台上萬名志工「鏟子超人」也湧入花蓮救災。不過，水利專家、前內政部長李鴻源指出，若他是指揮官，會希望鏟子超人不要進災區，最大問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。對此，衛福部次長莊人祥今（2日）表示，災區疫況與非災區差不多，沒有所謂的把病菌帶出來，但他也提醒民眾注意飲用水情況。

花蓮洪災救援未歇　國民黨團爆：環管署長帶廠商遊歐還享特殊禮遇

花蓮洪災救援未歇　國民黨團爆：環管署長帶廠商遊歐還享特殊禮遇

一棒接一棒！中央力助花蓮重建　張惇涵曝今將公布慰助方案

一棒接一棒！中央力助花蓮重建　張惇涵曝今將公布慰助方案

出錢又出力！童子賢、和碩捐5700萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

出錢又出力！童子賢、和碩捐5700萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

