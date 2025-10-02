鏟子超人救災「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案

▲衛生福利部次長莊人祥。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風重創東台灣，花蓮堰塞湖溢流潰壩更導致光復鄉災情慘重。全台上萬名志工「鏟子超人」也湧入花蓮救災。不過，水利專家、前內政部長李鴻源指出，若他是指揮官，會希望鏟子超人不要進災區，最大問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。對此，衛福部次長莊人祥今（2日）表示，災區疫況與非災區差不多，沒有所謂的把病菌帶出來，但他也提醒民眾注意飲用水情況。

民進黨立委李坤城、黨團幹事長鍾佳濱今日上午召開「偏鄉災後無人機送藥常態化 民眾用藥不中斷 」記者會，衛福部次長莊人祥、資訊處長李建璋和交通部民航局副局長林俊良應邀出席。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，全台各地超過萬人陸續湧入災區協助救援。水利專家、前內政部長李鴻源日前表示，若他是指揮官，會希望鏟子超人們不要進入災區，最大的問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。

對此，莊人祥回應，若災民收容所的災民有任何醫療疾病，醫師團體都會看診，現在流行的是流感，9月底就開放可直接給當地災民抗病毒藥物，先前也開放打流感疫苗、新冠疫苗，目前流感情況跟台灣非災區差不多，沒有所謂的帶出來。

不過，莊人祥也提醒，要小心當地可能會有飲用水較不足情況，但若用瓶裝水或煮熟水就沒有太大問題，並沒有災區會有更多病毒的情況。

莊人祥指出，大家可能會以為這是因為災區有很多屍體所導致，但死亡後，身上的病毒也會跟著死亡，除非有碰到屍體或有特別細菌、病毒，因此大家可以放心。