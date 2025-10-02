美農民淪最大苦主！3重經濟打擊「又遇政府關門」　秋收季難過

▲路透社分析，美國政府關門恐讓農民困境進一步加劇。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府1日0時起正式關門，不僅將停止向農民支付災害補助等款項，也延遲審核農業貸款，讓在秋收季節面臨低糧價、高債務和貿易戰3重打擊的農民處境雪上加霜。

這一波政府關門源於參議院未能通過延長撥款的預算案表決，導致許多政府業務中斷，大量聯邦職員被迫放無薪假。農業部8萬5907名員工約一半都被放假，儘管營養計畫及食品檢驗等核心業務維持運作，農業貸款處理、農民撥款等關鍵服務卻全面中斷，包括川普「大又美法案」的數十億美元災難補助。

阿肯色州畜牧業者威爾斯（Tim Wells）在帕拉固德（Paragould）養羊，原本計畫10月申請災害補助，彌補最近天氣不穩造成的損失，但在政府關閉期間已經停止受理新申請案，他也相當擔心農業部保護計畫的付款延遲。

愛荷華州立大學（Iowa State University）農業經濟學家哈特（Chad Hart）直言，「開收割機也是要花錢的」，這次政府關門的時間點尤其具有破壞性，因為農民經常依賴農業部貸款，秋收季節支付機械與肥料等費用。

《路透社》指出，即使只是短期的支付中斷，也可能深化農民經濟困境，而他們今年秋天尤其面臨龐大經濟擔憂，因為美中貿易戰已讓全球最大黃豆買家中國轉向巴西採購，玉米收成量創下新高紀錄並預期壓低價格，種子及肥料等必要成本卻持續飆升。

川普政府將政府關閉歸咎於民主黨，農業部長羅林斯（Brooke Rollins）在社群媒體表示，「數十億災害援助被阻礙，無法送到農民手上」。但民主黨反擊稱，共和黨掌控國會2院和白宮，才應該負起責任。