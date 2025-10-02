美政府關門大吉！　BBC預測4大可能走向「最慘恐兩敗俱傷」

▲美國政府關門，恐對民眾帶來不小衝擊。圖為美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府於當地時間10月1日0時起正式關門，原因是參議院未能通過延長撥款的預算案表決。如今外界高度關注這場政治僵局如何收場，BBC也整理出4大可能走向，但最糟情況可能兩敗俱傷。

►民主黨迅速分裂

儘管44位民主黨參議員投票反對這項由共和黨提出的預算案，但已有2位民主黨人及1位親民主黨獨立議員倒戈支持。若再有5名民主黨議員轉向，政府關門危機就會落幕。

特別值得關注的是內華達州民主黨籍參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto），近年該州政治傾向持續往共和黨靠攏，2024年大選也被川普拿下，讓2026期中選舉充滿變數。她解釋倒戈原因時，針對政府關門對內華達州造成的經濟衝擊表達擔憂，外界解讀這也隱含她對自身政治前景的擔憂。

此外，喬治亞州、維吉尼亞州、科羅拉多州等搖擺州的民主黨議員同樣面臨2026年期中選舉壓力，可能成為下一波「跳船」目標。

▲馬斯托是其中一名倒戈的民主黨參議員。（圖／路透）

共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）透露，已有部分民主黨人對關門情勢感到不安。他計畫未來幾天安排一系列表決，持續對民主黨施壓。

►民主黨全面退讓

即便民主黨內部相對團結，但隨著關門時間拉長，放棄抗爭的壓力也將持續增加。事實上，聯邦政府職員正是民主黨的重要票倉，如今卻將首當其衝，承受薪資延遲發放的痛苦，甚至面臨川普政府將暫時停職轉為永久失業的風險。此外，美國民眾也將開始感覺到政府服務縮減及經濟混亂所帶來的衝擊。

引發政府關門並提出政治訴求的政黨，通常都會招致輿論責難。民主黨或許在認為已經清楚表達觀點之後「緊急止損」，即便這次沒有實際收穫，卻已讓人們關注到醫療保險補貼即將到期、共和黨削減窮人醫療保健補貼等問題，拿下未來政治攻防的籌碼。

▼共和黨參議院領袖圖恩計畫繼續對民主黨施壓。（圖／達志影像／美聯社）



►共和黨讓步

共和黨自認處於優勢地位，但也可能誤判情勢。以前大多數政府關門事件都由共和黨引發，民眾可能習慣性將責任歸咎於他們。如今在削減政府服務及裁員方面操作過度，也可能反而激起民怨。

在這種情況下，共和黨人可能讓步，向民主黨承諾協助延長醫療保險補貼，此舉不僅能夠增加自身選舉勝算，也可以化解民主黨在明年期中選舉的政治攻擊。

►關門持續、兩敗俱傷

上次政府關門創下35天紀錄，最終因航空運輸瀕臨大規模中斷才結束，但那次僅是部分關門。若這次政府關門持續拖延，後果可能更加嚴重。

目前兩黨氣氛劍拔弩張，川普分享包含髒話的AI生成影片嘲諷對手，民主黨則以川普與淫魔富商艾普斯坦的合照回擊，並且誓言長期抗戰。

不過專家警告，若僵局持續太久，無論哪方「獲勝」都無關緊要，因為兩黨都將承受選民怒火，進一步加劇民眾對政治體制的不滿。