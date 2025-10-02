　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國政府於2025年10月1日正式停擺，參議院在首日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，導致政府關門狀態持續。

據美媒《ABC News》報導，參議院分別針對民主黨推動、包含醫療政策的預算方案，以及由眾院主導的共和黨短期資金法案進行程序性表決，兩者都未獲得足夠票數支持。民主黨全員支持自家方案，遭共和黨全數反對，而共和黨版本則有3名民主黨及獨立參議員倒戈，但依舊未能取得通過所需的60票。

這場僵局使得聯邦機構包括軍人、邊境巡邏隊及航空管制人員面臨無薪工作的窘境，大量政府服務也因此暫停或受影響。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，共和黨仍在尋找更多民主黨議員支持短期預算案，盼能打破僵局。

兩黨領袖在投票前後皆於國會發言互相指責對方導致政府停擺。共和黨領袖圖恩批評民主黨「向極左勢力低頭」，拖累政府運作，並強調現有危機由民主黨造成。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則回擊，「川普與共和黨拒絕保障醫療，將美國帶入停擺」，並重申民主黨不會被逼退，堅持將醫療納入預算討論。

美國國會議長強生（Mike Johnson）在記者會上批評民主黨「完全可以避免這場停擺」，呼籲對方通過眾院已通過的資金法案，並指責民主黨為滿足激進派需求而造成危機。民主黨則反駁，強調「參、眾兩院及白宮都由共和黨掌控」，若要解決問題，應由共和黨主動協商。

隨著僵局持續，參議院預計當天下午將處理其他議程，之後因猶太節日贖罪日（Yom Kippur）休會。根據現行安排，最快週五才會再度表決政府資金案，意味政府關門至少持續至本週末。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

慕尼黑自殺爆炸釀1死！啤酒節緊急暫停開放　全城戒備

召集全美軍官開會「戰爭部長寂靜下台」　川普討拍要掌聲：太安靜

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

慕尼黑自殺爆炸釀1死！啤酒節緊急暫停開放　全城戒備

召集全美軍官開會「戰爭部長寂靜下台」　川普討拍要掌聲：太安靜

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

婚紗照掛客廳4年！人妻意外發現「新娘竟是陌生人」傻眼

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「1寵物」　醫示警：小孩易感染

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

早餐店驚見「兇狠比丘尼」　被拒捐款秒變臉：囂張什麼、我巴下去

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

國際熱門新聞

珍古德博士辭世！研究所發文證實

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

麥當勞震到全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

美國聯邦政府　時隔7年再度停擺

台灣被點名　成俄石腦油最大買家

關稅大刀砍電影：川普謀殺好萊塢？

慕尼黑自殺爆炸1死　啤酒節暫關全城戒備

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

更多熱門

相關新聞

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書預告發文將停

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書預告發文將停

因美國參議院9月30日未能通過延長撥款的預算案表決，美國政府預計在當地時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間10月1日中午12時）正式關門。這是美國政府將近7年以來首次停擺，數十萬聯邦雇員將被迫放無薪假。對此，美國在台協會（AIT）表示，「由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。」

白宮正式宣布「政府恐午夜關門」

白宮正式宣布「政府恐午夜關門」

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

川普嗆民主黨害政府停擺　揚言大規模裁員

川普嗆民主黨害政府停擺　揚言大規模裁員

上帝投票給 MAGA？　政教混搭如何燃燒美國民主

上帝投票給 MAGA？　政教混搭如何燃燒美國民主

關鍵字：

美國政府停擺參議院民主黨共和黨

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」

即／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面