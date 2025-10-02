美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國政府於2025年10月1日正式停擺，參議院在首日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，導致政府關門狀態持續。

據美媒《ABC News》報導，參議院分別針對民主黨推動、包含醫療政策的預算方案，以及由眾院主導的共和黨短期資金法案進行程序性表決，兩者都未獲得足夠票數支持。民主黨全員支持自家方案，遭共和黨全數反對，而共和黨版本則有3名民主黨及獨立參議員倒戈，但依舊未能取得通過所需的60票。

這場僵局使得聯邦機構包括軍人、邊境巡邏隊及航空管制人員面臨無薪工作的窘境，大量政府服務也因此暫停或受影響。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，共和黨仍在尋找更多民主黨議員支持短期預算案，盼能打破僵局。

兩黨領袖在投票前後皆於國會發言互相指責對方導致政府停擺。共和黨領袖圖恩批評民主黨「向極左勢力低頭」，拖累政府運作，並強調現有危機由民主黨造成。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則回擊，「川普與共和黨拒絕保障醫療，將美國帶入停擺」，並重申民主黨不會被逼退，堅持將醫療納入預算討論。

美國國會議長強生（Mike Johnson）在記者會上批評民主黨「完全可以避免這場停擺」，呼籲對方通過眾院已通過的資金法案，並指責民主黨為滿足激進派需求而造成危機。民主黨則反駁，強調「參、眾兩院及白宮都由共和黨掌控」，若要解決問題，應由共和黨主動協商。

隨著僵局持續，參議院預計當天下午將處理其他議程，之後因猶太節日贖罪日（Yom Kippur）休會。根據現行安排，最快週五才會再度表決政府資金案，意味政府關門至少持續至本週末。