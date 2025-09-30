缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

▲德國男子中樂透、獲得獎金超過1533萬歐元，卻仍渾然不知。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

您缺錢嗎？德國一名不願透露姓名的男性，因某次偶然的念頭而整理衣物，卻意外在外套口袋翻出半年前購買的樂透彩券，驚覺自己中獎1533萬歐元（約新台幣5.35億元）。這名幸運得主原先毫無察覺，甚至曾在廣播中聽到樂透公司尋找「頭獎得主」時，還覺得不可思議，沒想到最後自己竟然就是那位幸運兒。

根據《法新社》等外媒報導，位於德國威斯巴登的樂透公司「黑森樂透」（Lotto Hessen）表示，該名男子在今年3月29日開獎中，憑藉6個正確號碼加上特別號，一舉抱走頭獎1533萬6286.4歐元（約新台幣5.35億元）。由於他當時以匿名投注，未使用客戶卡，且將收據折疊後忘在外套裡，導致公司苦尋數個月卻遲遲找不到人。

男子回憶發現自己中獎的瞬間，仍覺得難以置信。他表示，當時用手機比對號碼，看到金額時簡直幾乎快嚇暈了。事實上，樂透公司早在5月底就展開尋人行動，透過張貼海報提醒中獎人儘快現身。當時這名男子還在心裡納悶，「怎麼會有人這麼笨，不去領錢？」完全沒想到自己就是那一位「被尋找的人」。

對於巨額獎金的規劃，這位幸運兒相當低調。他透露，打算先替家裡添購一張新的客廳沙發，並與妻子一同為孩子們的未來做準備。夫妻倆同時決定不對外透露中獎消息，以維持生活的平靜。

樂透公司則補充，若這名男子再晚些時間才現身，他們本已準備進一步透過媒體與海報展開新一輪尋人活動。如今隨著得主終於現身，這場橫跨半年的尋人之旅也正式劃下句點。