　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

▲▼德國男子中樂透、獲得獎金超過1533萬歐元，卻仍渾然不知。（示意圖／VCG）

▲德國男子中樂透、獲得獎金超過1533萬歐元，卻仍渾然不知。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

您缺錢嗎？德國一名不願透露姓名的男性，因某次偶然的念頭而整理衣物，卻意外在外套口袋翻出半年前購買的樂透彩券，驚覺自己中獎1533萬歐元（約新台幣5.35億元）。這名幸運得主原先毫無察覺，甚至曾在廣播中聽到樂透公司尋找「頭獎得主」時，還覺得不可思議，沒想到最後自己竟然就是那位幸運兒。

根據《法新社》等外媒報導，位於德國威斯巴登的樂透公司「黑森樂透」（Lotto Hessen）表示，該名男子在今年3月29日開獎中，憑藉6個正確號碼加上特別號，一舉抱走頭獎1533萬6286.4歐元（約新台幣5.35億元）。由於他當時以匿名投注，未使用客戶卡，且將收據折疊後忘在外套裡，導致公司苦尋數個月卻遲遲找不到人。

男子回憶發現自己中獎的瞬間，仍覺得難以置信。他表示，當時用手機比對號碼，看到金額時簡直幾乎快嚇暈了。事實上，樂透公司早在5月底就展開尋人行動，透過張貼海報提醒中獎人儘快現身。當時這名男子還在心裡納悶，「怎麼會有人這麼笨，不去領錢？」完全沒想到自己就是那一位「被尋找的人」。

對於巨額獎金的規劃，這位幸運兒相當低調。他透露，打算先替家裡添購一張新的客廳沙發，並與妻子一同為孩子們的未來做準備。夫妻倆同時決定不對外透露中獎消息，以維持生活的平靜。

樂透公司則補充，若這名男子再晚些時間才現身，他們本已準備進一步透過媒體與海報展開新一輪尋人活動。如今隨著得主終於現身，這場橫跨半年的尋人之旅也正式劃下句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

台灣晶片外交首秀　BBC示警三風險

塔利班斷網封國！阿富汗全境「與世隔絕」

更多熱門

相關新聞

27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死

27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死

德國包岑市一場馬戲表演發生死亡意外，一名27歲西班牙女特技演員在表演高空特技時，不慎從5公尺高的鞦韆墜落地面，當場傷重不治。現場80名觀眾親眼目睹這起慘劇，其中包括許多帶著孩子的家庭，驚恐尖叫聲瞬間響徹帳篷。

iPhone 17狂刮傷！蘋果「用它」實測秒去痕

iPhone 17狂刮傷！蘋果「用它」實測秒去痕

川普推動加色和平計畫　哈瑪斯：2人質失聯

川普推動加色和平計畫　哈瑪斯：2人質失聯

俄飛彈、無人機狂轟！烏國4死澤倫斯基震怒

俄飛彈、無人機狂轟！烏國4死澤倫斯基震怒

丹麥實施無人機禁令　歐盟峰會前全面禁飛

丹麥實施無人機禁令　歐盟峰會前全面禁飛

關鍵字：

國際焦點中樂透頭獎德國

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面