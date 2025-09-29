iPhone 17狂刮傷！蘋果公開「日常小物」去痕　實測2招秒改善

▲ iPhone 17系列手機 。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從iPhone 17系列推出以來，不少消費者就注意到蘋果店的展示機後玻璃與相機平台出現刮痕或痕跡，甚至有人表示，展示機幾乎「剛放上去就刮傷」。對此，蘋果先前回應表示，除了可以清潔以外，也做了2項改善方法，外媒實測後更發現，只要用一些簡單的物品就能清掉手機刮傷。

▼陸果粉抱怨iPhone 17易刮花。（圖／翻攝自微博）

＊原因出在 MagSafe 支架

根據《9to5Mac》，記者米勒（Chance Miller）撰文指出，蘋果公司調查後發現，這些手機上的痕跡並非真正的刮痕，而是「材質轉移」，也就是支架材質磨損後轉移到手機上。蘋果表示，目前正著手在店內更換磨損的MagSafe支架，以降低展示機刮傷問題。其他展示的iPhone16系列機型也有類似情況。

蘋果店的MagSafe支架設計與販售的充電器相似，周圍都有金屬環。當使用者取下手機時，很容易撞到金屬環，而環本身隨著使用時間可能會出現磨損或剝落。

＊蘋果的新措施

近期，有消費者發現蘋果店開始在支架邊緣加裝矽膠圈，以降低刮傷風險。但這些矽膠圈無法修復已經刮傷的展示機。彭博社記者Mark Gurman在《Power On》電子報中指出，蘋果總部已通知零售店員工，要更頻繁清潔展示機背面，方法是將日常清潔溶液加入「鹽類物質」，以去除痕跡。

記者實測，將水與少量海鹽混合後清潔iPhone 17 Pro的展示痕跡，果然比單純用水或異丙醇更有效，成功去除了痕跡。

＊小提醒

消費者表示，能夠去除展示機留下的痕跡相當驚喜，但效果可能因人而異。不妨也可以試試這個方法，看看自己的 iPhone 是否能恢復如新。