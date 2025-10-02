抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）等超過550位好萊塢名人，1日聯合宣布重啟冷戰時期成立的「第一修正案委員會」（Committee for the First Amendment），警告川普（Donald Trump）政府正有系統地壓制言論自由與異議聲音，並強調此舉是對憲政體制的嚴峻威脅。

綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）與全國公共電台（NPR）報導，這項行動獲得眾多影視界人士響應，包括影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、西恩潘（Sean Penn）、安海瑟薇（Anne Hathaway），以及非裔導演史派克李（Spike Lee）、知名編劇艾倫索金（Aaron Sorkin）等人。

這些名人在共同聲明中指出，「這個委員會最初成立於麥卡錫時代，那是一段黑暗時期，聯邦政府針對美國公民的政治信仰進行鎮壓與迫害。如今這種力量再度抬頭，我們必須團結捍衛憲法所賦予的基本權利。」

「第一修正案委員會」首次成立於近80年前，由珍芳達的父親亨利方達（Henry Fonda）、露西鮑兒（Lucille Ball）、亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）與茱蒂嘉蘭（Judy Garland）等好萊塢傳奇人物共同發起，當時是為了對抗聯邦參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）主導的反共浪潮，防止藝文界遭受無端政治清算。

珍芳達在一封分享給CNN的公開信中表示，她目前87歲，見證過戰爭、壓迫、抗議與抵制的歷史，也曾被讚譽、也曾被貼上國家公敵的標籤。但她語重心長地指出，「我可以告訴你們，這是我一生中最令人恐懼的時刻。」她呼籲好萊塢同行積極加入，為言論自由與公民權利挺身而出。