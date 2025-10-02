　
軍武

「四川艦」即將海試　076兩棲攻擊艦拆除電彈軌道棚架

▲▼大陸首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」被發現已拆除覆蓋在電磁彈射軌道工棚，很可能近期就會進行第一次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」被發現已拆除覆蓋在電磁彈射軌道工棚，很可能近期就會進行第一次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸076型兩棲攻擊艦「四川艦」近日被發現已拆除甲板上醒目的工棚，同時艦上主機也已開始試車，意味著這艘才在9個月前正式下水的全球首款電磁彈射型兩棲攻擊艦，很可能準備出海試航。

從曝光的消息指出，四川艦除了卸下過去覆蓋電磁彈射軌道的工棚外，主艦島桅桿頂部的背靠背式386型有源相控陣雷達也開始轉動，而煙道口深色的油漬和煙跡也證明艦上的主機早已試車，同時甲板上的偏流板都已豎起，種種跡象都指向該艦即將進行首次海試的可能。

由於《央視》才在9月22日官宣殲-15T、殲-35戰機以及空警-600預警機，在福建艦航母上成功進行電磁彈射起飛和阻攔降落回收的消息，因此同樣安裝電磁彈射器四川艦拆除工棚，引起各大軍事論壇的高度關注。據了解，四川艦上電磁彈射軌道為130米，除了主要能彈射起飛20噸的攻擊-11無人機外，也有能力彈射30噸的殲-15B、殲-35和空警-600，其綜合作戰能力備受矚目。

▼四川艦於2024年12月底舉行下水儀式。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水　命名「四川艦」可搭載定翼機。（圖／翻攝央視）

此外，四川艦還擁有強大防禦系統藉以提高戰場生存能力，外層由382改型三坐標搜索雷達和368型X波段有源相控陣快反雷達，組成先進的海空預警體系，可有效發現導彈和各類航空飛行器以及海上的艦艇等目標。中層方面則由紅旗-10防空導彈組成的攔截體系構成，能攔截從海面1.5-10米超低空來襲的目標。內層是由1130型近防炮系統主要負責，在3000米的有效射程內，能攔截3馬赫超音速反艦導彈，攔截成功率高達96%。

當然四川艦的誕生仍然以無人機「兩棲航母」作為主要定位，這部分早在該艦艦徽曝光時就已透露，除甲板上搭載2架攻擊-11外，空中也飛行3架該款無人機，未來搭載的攻擊-11、攻擊-21無人機群，除了可用來執行遠程穿透打擊，還可為己方的遠程反艦導彈提供中繼制導。

▼四川艦艦徽曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼076型兩棲攻擊艦「四川艦」曝光艦徽，多架的攻擊-11無人機顯示該艦將定位成為無人機的兩棲航母。（圖／翻攝自大陸網站）

