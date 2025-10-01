澳洲小鮮肉險遭台籍女友3度毒死　主治醫作證揭「命懸一線」過程

▲楊姓女子涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓女子2023年涉3度用老鼠藥毒害澳洲男友Alex，企圖把對方留在身邊，Alex反覆中毒險死，返澳才康復，楊女被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，在台主治Alex的高姓醫師今（1日）到台北地院證稱，當時納悶Alex就醫好轉，回家就變差，台澳2地醫療團隊後來合作發表論文，揭露此一特殊個案。

高醫師歷任台北榮總、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師共30多年，他今證稱Alex在1個多月內命懸一線經過，先是2023年3月26日起，3度到北醫附醫急診，從噁心嘔吐、髖關節疼痛到行走不便，原因不明、症狀越來越重，同年4月6日第3度急診，才驗出凝血功能很差。

當時醫師認為缺乏維持凝血功能的維他命K1，打針補充後，Alex明顯好轉，但沒根治，同年4月10日交給高醫師接手門診，靠豐富經驗與檢驗數據，研判是超級華法林類(super warfarin)毒物所致。這是老鼠藥主成分，會破壞哺乳動物體內凝血機制。

高醫師證稱，超級華法林中毒原因，只有誤食或自殺，但Alex說自己沒吃老鼠藥，也不清楚有無被下藥，他當下隔離Alex，只准護理師靠近。

▲楊姓女子（右2）涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

高醫師指出，一般人凝血功能在15秒以下為正常，Alex第3度急診時，凝血功能超過90秒而測不出實際數據，但注射維他命K1就降到38秒，4月10日的門診狀況相同，也是打針補充就好轉，但同月12日Alex回診，卻異常地非常虛弱。

Alex立刻轉急診留院觀察，注射高劑量維他命K1，病情迅速穩定，同月15日出院回家才2天，17日再來門診，Alex已虛弱地只能坐著輪椅由父親推來，且血壓偏低、腎功能異常，立刻住進加護病房搶救。

高醫師說，奇怪的是，補充水分與維他命K1後，Alex短短1天就恢復穩定，出院沒幾天，同月22日又因噁心嘔吐腹痛、腎功能異常等急症急診、凝血功能超過70秒，更因休克而在隔天（23日）凌晨，第2度住進加護病房搶救。

期間出現插曲，高醫師表示，Alex的父親在澳洲是家醫科醫師，對兒子的治療有各種想法、質疑他的醫療處置，更懷疑兒子對注射維他命K1過敏，因此擅自減藥甚至停藥。

不過高醫師認為，就算停止補充K1，也只會延長凝血時間，不該出現新的臨床症狀，Alex在父親擅作主張減藥停藥期間，凝血功能曾恢復到15.9秒，卻隨即古怪惡化出現新症狀，形成「在門診變好，回家就變差」的詭異循環，這不對勁。

果然，Alex改為口服維他命K1治療後，凝血功能從超過70秒好轉到20秒，4月28日轉進普通病房，Alex輕鬆表示自己「好得不得了、什麼事都沒有」，也能恢復吃喝，然而才2天，症狀莫名逆轉惡化，凝血功能直直落，還有血紅素持續下降等內出血跡象，幸好急救保住小命。

高醫師因而研判，Alex至少現3次因超級華法林反覆中毒，可能的時間分別是同年3月24日、4月16日與4月30日。前2次是在家或外食，最後1次在普通病房。

檢方起訴指稱，現年49歲的楊女於2023年1月喪偶，不到1個月認識來台學中文的23歲澳洲帥哥Alex、進而交往，Alex同年4月打算返澳，楊女不甘心被甩，3月24日涉將含有超級華法林的老鼠藥「撲滅鼠」，摻入果汁騙Alex喝下。

Alex中毒就醫被救回，與專程來台陪伴的父親住進楊女家休養，待病情穩定就返澳。楊女不甘心，涉第2度用老鼠藥外加降血壓藥毒害Alex，並於Alex就醫病危時，騙不懂中文的Alex父親簽字拒絕Alex入住加護病房，以免她不能陪病。

Alex再度撿回一命，父母上網募款籌措醫療專機返澳費用，不料楊女涉第3度在Alex藥物裡摻液態老鼠藥，被Alex母親發現空瓶抓包，醫療團隊禁止楊女接觸Alex，此案一度成為國際事件，引發澳洲當地輿論關注。

高醫師證稱，當初隔離Alex不准接近的外人，就包括陪病的楊女，Alex住加護病房時，楊女來求他准探病、被他拒絕，後來Alex返澳康復，台澳2地醫療團隊合作發表論文，揭露此一特殊個案。

楊女到案否認犯罪，今一身黑衣，在被告席上縮著身體靜靜聆聽高醫師作證，偶爾拿筆指著卷證資料跟律師無聲交流，神情幾無波動，她仍聲請傳喚Alex跟父母作證對質，就算視訊也行。楊女開完庭低頭藏在親友背後躲避媒體，連續幾次腿軟踉蹌、差點摔趴，合議庭已對楊女做精神鑑定，擇期再開庭。