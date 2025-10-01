澳洲小鮮肉險遭台籍女友3度毒死　主治醫作證揭「命懸一線」過程

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澳洲小鮮肉險遭台籍女友3度毒死　主治醫師作證揭露命懸一線過程

▲▼楊姓女子（楊錦屏）涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

▲楊姓女子涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓女子2023年涉3度用老鼠藥毒害澳洲男友Alex，企圖把對方留在身邊，Alex反覆中毒險死，返澳才康復，楊女被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，在台主治Alex的高姓醫師今（1日）到台北地院證稱，當時納悶Alex就醫好轉，回家就變差，台澳2地醫療團隊後來合作發表論文，揭露此一特殊個案。

高醫師歷任台北榮總、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師共30多年，他今證稱Alex在1個多月內命懸一線經過，先是2023年3月26日起，3度到北醫附醫急診，從噁心嘔吐、髖關節疼痛到行走不便，原因不明、症狀越來越重，同年4月6日第3度急診，才驗出凝血功能很差。

當時醫師認為缺乏維持凝血功能的維他命K1，打針補充後，Alex明顯好轉，但沒根治，同年4月10日交給高醫師接手門診，靠豐富經驗與檢驗數據，研判是超級華法林類(super warfarin)毒物所致。這是老鼠藥主成分，會破壞哺乳動物體內凝血機制。

高醫師證稱，超級華法林中毒原因，只有誤食或自殺，但Alex說自己沒吃老鼠藥，也不清楚有無被下藥，他當下隔離Alex，只准護理師靠近。

▲▼楊姓女子（楊錦屏）涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

▲楊姓女子（右2）涉用老鼠藥毒害澳洲男友，今（1日）到台北地院出庭，全身黑衣包緊緊躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

高醫師指出，一般人凝血功能在15秒以下為正常，Alex第3度急診時，凝血功能超過90秒而測不出實際數據，但注射維他命K1就降到38秒，4月10日的門診狀況相同，也是打針補充就好轉，但同月12日Alex回診，卻異常地非常虛弱。

Alex立刻轉急診留院觀察，注射高劑量維他命K1，病情迅速穩定，同月15日出院回家才2天，17日再來門診，Alex已虛弱地只能坐著輪椅由父親推來，且血壓偏低、腎功能異常，立刻住進加護病房搶救。

高醫師說，奇怪的是，補充水分與維他命K1後，Alex短短1天就恢復穩定，出院沒幾天，同月22日又因噁心嘔吐腹痛、腎功能異常等急症急診、凝血功能超過70秒，更因休克而在隔天（23日）凌晨，第2度住進加護病房搶救。

期間出現插曲，高醫師表示，Alex的父親在澳洲是家醫科醫師，對兒子的治療有各種想法、質疑他的醫療處置，更懷疑兒子對注射維他命K1過敏，因此擅自減藥甚至停藥。

不過高醫師認為，就算停止補充K1，也只會延長凝血時間，不該出現新的臨床症狀，Alex在父親擅作主張減藥停藥期間，凝血功能曾恢復到15.9秒，卻隨即古怪惡化出現新症狀，形成「在門診變好，回家就變差」的詭異循環，這不對勁。

果然，Alex改為口服維他命K1治療後，凝血功能從超過70秒好轉到20秒，4月28日轉進普通病房，Alex輕鬆表示自己「好得不得了、什麼事都沒有」，也能恢復吃喝，然而才2天，症狀莫名逆轉惡化，凝血功能直直落，還有血紅素持續下降等內出血跡象，幸好急救保住小命。

高醫師因而研判，Alex至少現3次因超級華法林反覆中毒，可能的時間分別是同年3月24日、4月16日與4月30日。前2次是在家或外食，最後1次在普通病房。

檢方起訴指稱，現年49歲的楊女於2023年1月喪偶，不到1個月認識來台學中文的23歲澳洲帥哥Alex、進而交往，Alex同年4月打算返澳，楊女不甘心被甩，3月24日涉將含有超級華法林的老鼠藥「撲滅鼠」，摻入果汁騙Alex喝下。

Alex中毒就醫被救回，與專程來台陪伴的父親住進楊女家休養，待病情穩定就返澳。楊女不甘心，涉第2度用老鼠藥外加降血壓藥毒害Alex，並於Alex就醫病危時，騙不懂中文的Alex父親簽字拒絕Alex入住加護病房，以免她不能陪病。

Alex再度撿回一命，父母上網募款籌措醫療專機返澳費用，不料楊女涉第3度在Alex藥物裡摻液態老鼠藥，被Alex母親發現空瓶抓包，醫療團隊禁止楊女接觸Alex，此案一度成為國際事件，引發澳洲當地輿論關注。

高醫師證稱，當初隔離Alex不准接近的外人，就包括陪病的楊女，Alex住加護病房時，楊女來求他准探病、被他拒絕，後來Alex返澳康復，台澳2地醫療團隊合作發表論文，揭露此一特殊個案。

楊女到案否認犯罪，今一身黑衣，在被告席上縮著身體靜靜聆聽高醫師作證，偶爾拿筆指著卷證資料跟律師無聲交流，神情幾無波動，她仍聲請傳喚Alex跟父母作證對質，就算視訊也行。楊女開完庭低頭藏在親友背後躲避媒體，連續幾次腿軟踉蹌、差點摔趴，合議庭已對楊女做精神鑑定，擇期再開庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程
快訊／美國政府將關門！三大指數開盤走弱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義廠工人遭2萬伏特電擊　台積電回應了

澳洲小鮮肉險遭台籍女友3度毒死　主治醫作證揭「命懸一線」過程

彰化傳落水！ 婦人失蹤近24小時　尋獲時已無氣息

快訊／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

毒防條例修法挨轟草率！法務部強勢反擊：決心打毒不變、別曲解

1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

光復災區大量土石仍待清除　南投縣動員6機具東進協助災民

獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委：請幫幫我們

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

嘉義廠工人遭2萬伏特電擊　台積電回應了

澳洲小鮮肉險遭台籍女友3度毒死　主治醫作證揭「命懸一線」過程

彰化傳落水！ 婦人失蹤近24小時　尋獲時已無氣息

快訊／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

毒防條例修法挨轟草率！法務部強勢反擊：決心打毒不變、別曲解

1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

光復災區大量土石仍待清除　南投縣動員6機具東進協助災民

獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委：請幫幫我們

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息

分類不確實...南投垃圾外運焚化慘遭退運4次

《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

北捷婦逼讓位被踹飛　吳鳳「台人較溫柔」曝外國人反應：絕對會反擊

VERSACE變天！直擊新設計師首作　美杜莎全新演繹、鬼塚虎聯名鞋搶先看

金色三麥預計20日掛牌上櫃　7日起開放申購

舒淇《女孩》釜山獲獎卻缺席金馬！　執委會認了她沒報名：我們應該體諒跟理解

嘉義廠工人遭2萬伏特電擊　台積電回應了

阿喜請「鏟假」攜母赴花蓮　挺進災區駁人力足夠謠言

中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

即／北捷白髮婦繳1.5萬罰金恢復自由

花蓮18死頭七扯小林村！他竟讚縣長夫妻「大事化小」

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

更多熱門

相關新聞

國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

國訓中心直排輪教練黃明嵩，2022年駕車載著劉姓前女友時發生爭吵，黃男竟以手插入劉女咽喉，劉女因此窒息、昏厥，還咳出鮮血。劉女提告家暴傷害，一審將黃男判處有期徒刑4月。上訴二審後，高等法院認為他有反覆實施之虞，預防性羈押黃男。全案於30日宣判，高院加重改判他有期徒刑1年6月。

澳豪華Airbnb「母女雙屍案」！1晚2萬

澳豪華Airbnb「母女雙屍案」！1晚2萬

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

無尾熊寶寶墜樹　緊抱溫柔阿金求救

無尾熊寶寶墜樹　緊抱溫柔阿金求救

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

關鍵字：

老鼠藥殺人未遂超級華法林凝血功能維他命K1澳洲

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面