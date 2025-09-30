手插咽喉害她暈厥咳血！國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

▲左訓中心直排輪國家教練黃明嵩，因家暴女友二審遭加重判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國訓中心直排輪教練黃明嵩（38歲），2022年駕車載著劉姓前女友時發生爭吵，黃男竟以手插入劉女咽喉，劉女因此窒息、昏厥，還咳出鮮血。劉女提告家暴傷害，一審將黃男判處有期徒刑4月。上訴二審後，高等法院認為他有反覆實施之虞，預防性羈押黃男。全案於30日宣判，高院加重改判他有期徒刑1年6月。可上訴。

曾經擔任直排輪自由式國手的黃明嵩，退役後轉任教練，指導不少選手奪下獎牌。但他從2019年起，就陸續爆發賭博，對女友、前妻家暴，違反保護令等事件，最後遭到除名。

至於本案發生於2022年6月間，下午1點多，黃男駕駛進口電動車，載著劉姓前女友開上國道一號，打算前往林口的公司上班。不過黃男因為劈腿遭劉女發現，2人在車上發生口角。劉男恫嚇：「妳不是想死嗎?我帶妳去死」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「我今天就去死給妳們看，讓妳們後悔，今天就去死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（即另名女子）殺掉，再自殺」。

車子開下交流道後，2人因故搶奪手機，劉女將手機丟出車窗外，並打算開門跳車，但因無法開門，就將腳伸出車窗外。這時黃男竟將手指插入劉女咽喉，劉女一時無法呼吸，漸漸昏厥，甚至還咳出鮮血。黃男將車輛開回租屋處，限制劉女離去。一直到深夜，劉女家人報警，黃男接獲警察通知後，才放劉女離去。劉女提告，一審法院認定黃男2個行為僅成立1個家暴傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。案件上訴第二審。

高等法院收案後，根據黃男先前多次家暴、違反保護令的狀況，認為黃男有反覆實施之虞，裁定將黃男預防性羈押。全案於30日宣判，高院根據黃男先前的犯罪紀錄，認為他控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行；且犯後迄未與被害人達成和解或賠償其損害。再加上被害人說：「被告迄今仍認為這只是感情問題，可見被告根本沒有認知到自己的錯誤」、「依照被告以往的紀錄，被告從沒有被制裁過，所以他的手法才會愈來愈殘暴，希望被告可以正視自己的情緒問題，不是被告以為的感情問題，請從重量刑。」高院因此加重改判有期徒刑1年6月。