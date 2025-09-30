　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手插咽喉害她暈厥咳血！國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

▲▼左訓中心直排輪國家教練黃明嵩，因家暴女友遭高院羈押。（圖／記者吳銘峯攝）

▲左訓中心直排輪國家教練黃明嵩，因家暴女友二審遭加重判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國訓中心直排輪教練黃明嵩（38歲），2022年駕車載著劉姓前女友時發生爭吵，黃男竟以手插入劉女咽喉，劉女因此窒息、昏厥，還咳出鮮血。劉女提告家暴傷害，一審將黃男判處有期徒刑4月。上訴二審後，高等法院認為他有反覆實施之虞，預防性羈押黃男。全案於30日宣判，高院加重改判他有期徒刑1年6月。可上訴。

曾經擔任直排輪自由式國手的黃明嵩，退役後轉任教練，指導不少選手奪下獎牌。但他從2019年起，就陸續爆發賭博，對女友、前妻家暴，違反保護令等事件，最後遭到除名。

至於本案發生於2022年6月間，下午1點多，黃男駕駛進口電動車，載著劉姓前女友開上國道一號，打算前往林口的公司上班。不過黃男因為劈腿遭劉女發現，2人在車上發生口角。劉男恫嚇：「妳不是想死嗎?我帶妳去死」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「我今天就去死給妳們看，讓妳們後悔，今天就去死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（即另名女子）殺掉，再自殺」。

車子開下交流道後，2人因故搶奪手機，劉女將手機丟出車窗外，並打算開門跳車，但因無法開門，就將腳伸出車窗外。這時黃男竟將手指插入劉女咽喉，劉女一時無法呼吸，漸漸昏厥，甚至還咳出鮮血。黃男將車輛開回租屋處，限制劉女離去。一直到深夜，劉女家人報警，黃男接獲警察通知後，才放劉女離去。劉女提告，一審法院認定黃男2個行為僅成立1個家暴傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。案件上訴第二審。

高等法院收案後，根據黃男先前多次家暴、違反保護令的狀況，認為黃男有反覆實施之虞，裁定將黃男預防性羈押。全案於30日宣判，高院根據黃男先前的犯罪紀錄，認為他控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行；且犯後迄未與被害人達成和解或賠償其損害。再加上被害人說：「被告迄今仍認為這只是感情問題，可見被告根本沒有認知到自己的錯誤」、「依照被告以往的紀錄，被告從沒有被制裁過，所以他的手法才會愈來愈殘暴，希望被告可以正視自己的情緒問題，不是被告以為的感情問題，請從重量刑。」高院因此加重改判有期徒刑1年6月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區　怪手挖淤泥清運車接力

綠營前議員幫郭台銘收購連署書　郭麗華今判3年10月褫奪公權5年

獨／妻小確診A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛衝光復：先救災民

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

網狂傳「尋獲遺體地點」！中央災變中心提醒：假消息最重判無期

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮　助災民清淤泥過中秋

手插咽喉害她暈厥咳血！國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

快訊／宜蘭舊蘇花公路騎士墜50米深山谷　被尋獲已死亡

萬華義交中隊2幹部涉A公款逾300萬　檢警9路搜索約談12人

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區　怪手挖淤泥清運車接力

綠營前議員幫郭台銘收購連署書　郭麗華今判3年10月褫奪公權5年

獨／妻小確診A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛衝光復：先救災民

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

網狂傳「尋獲遺體地點」！中央災變中心提醒：假消息最重判無期

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮　助災民清淤泥過中秋

手插咽喉害她暈厥咳血！國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

快訊／宜蘭舊蘇花公路騎士墜50米深山谷　被尋獲已死亡

萬華義交中隊2幹部涉A公款逾300萬　檢警9路搜索約談12人

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

狗狗陪媽買飯幫叼果汁　雀躍腳步超可愛XD

社會熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

馬太鞍溪堤防「數百kg肉粽」被洪水沖走

更多熱門

相關新聞

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院30日進行審判程序，高虹安表示，她在本案中並無貪污意圖，她也沒有找人頭來詐領助理費，助理也非沒有加班而虛報加班費，「助理費零用金不是我的小金庫」，強調自己清白。全案言詞辯論終結，將於12月16日上午10點宣判。

Ryu揚言提告！遭女畫家控「毆打掐脖」認有動手

Ryu揚言提告！遭女畫家控「毆打掐脖」認有動手

更保台北分會中秋傳愛活動

更保台北分會中秋傳愛活動

家暴男遭警擊斃　檢調認正當防衛不起訴

家暴男遭警擊斃　檢調認正當防衛不起訴

前夫追殺！她槍口下「舉雙手」仍遭奪命

前夫追殺！她槍口下「舉雙手」仍遭奪命

關鍵字：

法律人權直排輪左營國家訓練中心家暴高等法院咽喉殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面