　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲開箱館長月餅　曝看守所食物全吃光：為了求生存

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見一年後，在今年9月5日以7000萬交保，之後北檢也宣布不再抗告，柯終獲自由身。「館長」陳之漢近期陸續寄送月餅給民眾黨公職，柯文哲1日開箱並上演吃播秀，但對於食物的評價仍和過去一樣口拙想不出稱讚之詞，僅表達「好吃就好」；他還說，問他不準，「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費」。

影片中，幕僚問，「你知道這是什麼嗎？」柯文哲說，他有看倒是「Notorious」，是館長的那個商標，「我現在知道了啦，被黃國昌嘲笑以後，現在知道館長的健身房，叫成吉思汗，賣東西的品牌就是Notorious，中文叫惡名昭彰啊。柯還說，因為他叫館長、人家都叫他館長啊，「應該叫館長健身房」。

接著柯文哲開箱館長寄來的包裹，大紅大紫月餅禮盒，接著拿起芋頭口味的就開始吃。面對幕僚詢問「你覺得好吃嗎？」柯未正面回答，僅問說，「原產地是哪裡？」、「是大甲還是還是哪裡？」

幕僚則追問，不能迴避，「好不好吃？」柯文哲表示，「我吃什麼都很好吃，所以問我說不準」；接著幕僚要求要想20個字的形容詞，不能再負面工商。柯想了想說，「價廉物美，好吃就好」。

柯文哲表示，自己吃什麼都很好吃，所以問他不準，「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費」；幕僚問，這有比監獄裡面的東西好吃嗎？柯說，監獄那個是為了求生存，反正他都不會浪費。最後，柯說，排個時間到館長的健身房去看一下，因為館長才籌備的時候，他就被抓去關了。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得
「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗
80歲阿伯騎腳踏車「彰化騎到花蓮」！鏟完泥婉拒志工床墊：睡紙
葉元之「挺過罷免女貴人」現身花蓮災區　身穿民進黨背心
快訊／官股出包！合庫銀前行員挪用客戶資金　挨罰200萬
原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮救災最新進度　派中校以上軍官接管「劃分7村落」負責

葉元之「挺過罷免女貴人」現身花蓮災區　身穿民進黨背心

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

柯文哲開箱館長月餅　曝看守所食物全吃光：為了求生存

全真瑜珈破產停業　北市法務局加開專場法律諮詢服務

綠批公館塞車、輝達無進度「蔣幹話」　北市府酸：先清黨內共諜

北北桃YouBike大當機！下班民眾苦等無法借還車　交通局回應了

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

花蓮救災最新進度　派中校以上軍官接管「劃分7村落」負責

葉元之「挺過罷免女貴人」現身花蓮災區　身穿民進黨背心

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

柯文哲開箱館長月餅　曝看守所食物全吃光：為了求生存

全真瑜珈破產停業　北市法務局加開專場法律諮詢服務

綠批公館塞車、輝達無進度「蔣幹話」　北市府酸：先清黨內共諜

北北桃YouBike大當機！下班民眾苦等無法借還車　交通局回應了

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

雷達反射面積只有手掌大？　央視曝殲-35全身覆蓋超材料

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

集集大山電視轉播站位移維修　11萬戶斷訊2.5小時

金馬62／曾敬驊2片搶入圍！《我家的事》勝出　執委會曝「不能同時入圍」內幕

黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

懷想張俊雄院長的聲音　政治人物獨具個性的一代

國軍累計逾1萬人次兵力　拚中秋前恢復民眾家園

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

啦啦隊正妹赴花蓮救災　吐真實感受：只有一天假也可以衝

李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得：受益良多

【首迎上班上學日】直擊公館圓環首上班日塞爆！　網曝「羅斯福路往台北」連機車都不動

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書預告發文將停

更多熱門

相關新聞

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

民眾黨今（1日）召開中央委員會，宣布將在10月9日舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」研討會，邀請專家學者及與會來賓一同探討聯合政府在台灣實現的可能性。政策會執行長賴香伶強調，雖然現行採取修憲相當困難，但會進行制度性創新實驗，並於2026年地方政府選舉來優先試行，呼籲全民共同參加來努力。

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面