柯文哲開箱館長月餅　曝看守所食物全吃光：為了求生存

▲台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見一年後，在今年9月5日以7000萬交保，之後北檢也宣布不再抗告，柯終獲自由身。「館長」陳之漢近期陸續寄送月餅給民眾黨公職，柯文哲1日開箱並上演吃播秀，但對於食物的評價仍和過去一樣口拙想不出稱讚之詞，僅表達「好吃就好」；他還說，問他不準，「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費」。

影片中，幕僚問，「你知道這是什麼嗎？」柯文哲說，他有看倒是「Notorious」，是館長的那個商標，「我現在知道了啦，被黃國昌嘲笑以後，現在知道館長的健身房，叫成吉思汗，賣東西的品牌就是Notorious，中文叫惡名昭彰啊。柯還說，因為他叫館長、人家都叫他館長啊，「應該叫館長健身房」。

接著柯文哲開箱館長寄來的包裹，大紅大紫月餅禮盒，接著拿起芋頭口味的就開始吃。面對幕僚詢問「你覺得好吃嗎？」柯未正面回答，僅問說，「原產地是哪裡？」、「是大甲還是還是哪裡？」

幕僚則追問，不能迴避，「好不好吃？」柯文哲表示，「我吃什麼都很好吃，所以問我說不準」；接著幕僚要求要想20個字的形容詞，不能再負面工商。柯想了想說，「價廉物美，好吃就好」。

柯文哲表示，自己吃什麼都很好吃，所以問他不準，「我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費」；幕僚問，這有比監獄裡面的東西好吃嗎？柯說，監獄那個是為了求生存，反正他都不會浪費。最後，柯說，排個時間到館長的健身房去看一下，因為館長才籌備的時候，他就被抓去關了。

