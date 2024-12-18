農漁會選舉將至　基隆地檢署檢察長李嘉明親赴漁會宣導反賄選

▲基隆地檢署檢察長李嘉明（左4）、基隆區漁會理事長簡建輝（右4）共同宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆為台灣北部重要港口，漁業發達，漁會組織也相當有力。而農漁會將於明年度改選，有鑑於此，一向是宣導反賄選不遺餘力的基隆地檢署，當然不會放過這次機會。基隆地檢署檢察長李嘉明18日出席基隆區漁會理監事會議，除了拜會理監事以外，更積極宣導反賄選，要樹立乾淨選風。

基隆依山傍海，漁港風情吸引不少觀光客，豐富的漁獲不但是當地漁民賴以為生的資源，也造就港都美食文化。依據漁業署去漁業統計資料，基隆市漁戶數為3,134戶，從事漁業人口數為 4,466人，大部份以近海及沿岸漁業為主，這些漁民是漁業經濟的推手。因此基隆地區的漁會，也是地方上勢力角逐之處。

而為了選舉的公平性，李嘉明18日特別帶著基隆地檢署主任觀護人許瑜庭與觀護團隊，出席基隆區漁會理監事會議，並拜會理監事。李嘉明致詞時提到，基隆得天獨厚，擁有天然美景及人文歷史，除了漁業外，也持續發展觀光碼頭，創造漁村再生契機，而基隆區漁會掌理基隆全市的漁業指導及漁業經濟，共有10個漁事小組，是基隆市重要的漁民組織。因此，明年漁會各項職務的改選，他期盼大家可以選出漁民心中的優秀幹部繼續為漁村挹注心力。

李嘉明也呼籲在場的幹部、理事及監事等一起響應反賄選活動，將選票投給願意在地深耕，一起打造自己的家園，為漁民服務的候選人，讓基隆的漁業及觀光能永續發展。他特別講解常見賄選行為如餐會、現金及送禮等，尤其選舉期間適逢農曆春節，切勿假借年節犒賞名義集體出遊、招待餐會或送禮而進行妨害選舉行為，大家務必謹慎以免觸法，一旦發現賄選，鼓勵在座勇於檢舉。

基隆地檢署已正式展開農漁會選舉查察及反賄選宣導工作，將以巡迴方式拜訪轄區各農漁會深植「選票公正投、幸福長久留」的理念，並積極關注選情發展及有無金錢、暴力介入等不法情事，遵循偵查不公開原則，避免引發不必要之爭議，務使本次農漁會選舉得以公平、公正、平和的進行。而這次李嘉明的反賄選宣導後，基隆區漁會表示今年初開辦「食魚環島列車」成效良好，將食魚教育帶入全台 30 個偏遠地區學校，未來也會一併將反賄選法治教育理念讓學子從小紮根。

▼李嘉明（右）親赴漁會宣導反賄選，希望建立乾淨選風。（圖／基隆地檢署提供）