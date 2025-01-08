獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

▲邱軍肇事後直奔修車廠，幸好遇上年底大排隊，修車廠1顆螺絲未拆，保留完整肇事痕跡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，近日卻爆出他撞死一名計程車司機，還肇事逃逸，直到2天後才到案說明，基隆地檢署昨（7日）傳喚邱軍到庭，訊後向法院聲押禁見獲准。據悉，邱軍肇事後直奔南港某修車廠試圖滅證，沒想到遇到年底等待保養的車輛大排長龍，警方12月30日到場查扣時，該車仍完整保留肇事後的撞擊痕跡。

回顧整起事件，去年12月27日凌晨4時許，邱軍開車行經基隆市信一路時，撞上2名在路邊聊天的排班計程車司機，其中一名李姓司機身受重傷，送醫搶救7天後宣告不治。事後警方3度傳喚邱軍到案說明，他竟以「很忙」為由神隱，直到12月29日才到案說明，還推稱肇事當下以為是「撞到石頭」。

據悉，事發當下邱軍不僅沒下車察看，往前短暫停留後隨即駕車離開現場，直奔南港某修理廠修車；碰巧，因逢年底，一堆車子都在排隊等待保養，邱軍將車子留在修理廠後便離去，直到12月30日警方前往修理廠查扣車輛時，修車廠連一顆螺絲都還沒拆，完整保留肇事後的撞擊痕跡。

▲邱軍遭收押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝）



而邱軍駕駛的車輛照片也曝光，該車前擋風玻璃呈現蜘蛛網狀碎裂，後照鏡也斷裂，可見當時撞擊力道不輕。檢警初步研判，死者李姓運將被撞後，又撞擊擋風玻璃，才會造成擋風玻璃碎裂痕跡，至於詳細肇事經過及原因仍待調查釐清。