地方 地方焦點

台南10/1同步開打流感與新冠疫苗　盡早接種保護自己與家人

▲台南市長黃偉哲呼籲市民把握時機接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲市民把握時機接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秋冬是呼吸道疾病高峰期，台南市政府1日起同步開打2025年公費流感疫苗與新冠疫苗，市長黃偉哲上午在安南區衛生所記者會中呼籲市民把握時機接種，為自己與家人建立完整健康防護網，尤其高齡者、孕婦與幼兒等高風險族群更要及早施打。

▲台南市長黃偉哲呼籲市民把握時機接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，接種疫苗能降低發病率，避免校園停課與家庭照護壓力，並強調「每年流行病毒株不同，必須打當年度疫苗才有最佳保護力」。

▲台南市長黃偉哲呼籲市民把握時機接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝，下同）

根據疾管署最新監測（第39週），全國類流感門急診就診人次突破12.9萬人次，較前一週上升逾一成，台南市同期就診人數也達11096人。衛生局提醒，死亡案例多為65歲以上長者、慢性病患者或未接種疫苗者，顯示疫情威脅不容小覷。

▲台南市長黃偉哲呼籲市民把握時機接種流感與新冠疫苗。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局表示，台南市37區衛生所、合約院所及社區接種站皆提供隨到隨打服務，民眾也可透過「台南疫苗接種預約系統」登記。今日在安南區衛生所設置的接種站，上午備有300支、下午200支疫苗，現場已有民眾排隊施打。

台南市診所協會理事長林士敦呼籲，醫事人員應率先接種，不僅保護自己，也守護病患安全。今日活動並由幼兒園小朋友表演揭開序幕，多位里長帶領里民踴躍響應，場面熱絡。

台南流感新冠疫苗黃偉哲

