生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吊車大王「啟德白宮」違停暴增　胡董霸氣：罰單寄到公司

啟德機械位於新竹縣寶山區的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

▲啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

圖文／CTWANT

「竹北吊車大王」胡漢龑近日在豪華新總部「啟德白宮」舉辦重機械展，吸引大批民眾前往，加上適逢教師節連假，導致周遭交通大打結，違停或違規亂象頻傳，其中不少車主遭警方開單取締。有網友拍下影片，只見胡漢龑在活動中直接透過廣播表示「罰單寄到公司來，我們處理！」霸氣行徑引發熱議。

據了解，啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀。由於前幾天剛好是教師節連假，參觀車潮絡繹不絕，開放首日就造成寶山交流道周邊交通癱瘓。雖然啟德當天即在臉書呼籲民眾遵守交通規則，無奈活動期間違規、違停等亂象仍屢屢上演，警方也毫不客氣地開單取締。

啟德機械位於新竹縣寶山區的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

▲啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

對此，胡漢龑大嘆，自己花了1000多萬舉辦大型活動，沒想到卻為鄉親們帶來諸多超乎預期的不便，直呼「這活動以後應該都不會再辦了，因為造成了寶山鄉民非常不方便，原來2分鐘的車程，開了半小時，也造成當地大塞車，很大的民怨。」

此外，根據網友在臉書社團「新竹爆料公社」分享的影片，只見胡漢龑在活動中透過廣播喊話，如果近幾天參加活動的民眾因把車停在啟德外遭開單，可以直接把罰單寄到公司，他會全數吸收，「罰單寄到公司來，我們處理！」畫面引發熱議，不少網友直呼「全民乾爹胡董就是這麼大氣」、「胡董就是霸氣，有些大老闆還做不到咧」。

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第8天居民持續清理家園，「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑本次也出動多台重機具，親自到現場協助，今(30日)胡再度受訪，他表示這些機具會戰到最後一兵一卒，市容恢復後才會撤走。

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

