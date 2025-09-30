吊車大王「啟德白宮」違停暴增　胡董霸氣：罰單寄到公司

▲啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

圖文／CTWANT

「竹北吊車大王」胡漢龑近日在豪華新總部「啟德白宮」舉辦重機械展，吸引大批民眾前往，加上適逢教師節連假，導致周遭交通大打結，違停或違規亂象頻傳，其中不少車主遭警方開單取締。有網友拍下影片，只見胡漢龑在活動中直接透過廣播表示「罰單寄到公司來，我們處理！」霸氣行徑引發熱議。

據了解，啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀。由於前幾天剛好是教師節連假，參觀車潮絡繹不絕，開放首日就造成寶山交流道周邊交通癱瘓。雖然啟德當天即在臉書呼籲民眾遵守交通規則，無奈活動期間違規、違停等亂象仍屢屢上演，警方也毫不客氣地開單取締。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲啟德機械位於新竹縣寶山鄉的豪華總部，於9月27日至29日間首度開放外界參觀，導致周遭交通大打結。（圖／翻攝自臉書，啟德機械起重工程-股公司）

對此，胡漢龑大嘆，自己花了1000多萬舉辦大型活動，沒想到卻為鄉親們帶來諸多超乎預期的不便，直呼「這活動以後應該都不會再辦了，因為造成了寶山鄉民非常不方便，原來2分鐘的車程，開了半小時，也造成當地大塞車，很大的民怨。」

此外，根據網友在臉書社團「新竹爆料公社」分享的影片，只見胡漢龑在活動中透過廣播喊話，如果近幾天參加活動的民眾因把車停在啟德外遭開單，可以直接把罰單寄到公司，他會全數吸收，「罰單寄到公司來，我們處理！」畫面引發熱議，不少網友直呼「全民乾爹胡董就是這麼大氣」、「胡董就是霸氣，有些大老闆還做不到咧」。

延伸閱讀

▸ 立遺囑還想讓哥姐拿不到「特留分」 妹妹心死：遺產寧可給貓

▸ 老婦逼讓座遭踹飛！他早預言「改名優先席沒用」成先知 親吐關鍵原因

▸ 原始連結