昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

▲民進黨立委林楚茵。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭指控「養狗仔」跟拍政敵，並透過公益組織「吹哨者協會」籌組跟拍團隊，前中央社記者謝幸恩、《菱傳媒》都捲入其中，《菱傳媒》昨宣布停止營運。對此，綠委林楚茵今（1日）表示，被害到失業的基層媒體記者真倒楣，遇到黃國昌「從拿年終變成領資遣費」。此外，她也指出，「昌狗仔受害者名單再+1」，「蕭依依」曾在總統大選期間報導鴻海創辦人郭台銘的不公開行程，跟監郭台銘也是黃國昌指示？這種不公開行程如果不是狗仔跟監怎麼留給「民報」蕭依依獨家？

林楚茵繼日前揭露，謝幸恩一人分飾兩角的鐵證，在採訪過程中透過民報「蕭依依」與中央社「謝幸恩」身分發簡訊給她。林楚茵今（1日）在社群平台發文表示，「別以為沒有你！昌狗仔受害者名單再+1」，黃國昌被踢爆早在2022年就開始指揮狗仔集團「非法跟監」，不分藍綠白，甚至無黨籍郭台銘也在名單內。

林楚茵指出，「蕭依依」這個雙面人，2023年8月報導郭台銘不公開行程，當時郭正準備參選總統，跟監郭台銘也是黃國昌指示？動機又是什麼？這種不公開行程如果不是狗仔跟監怎麼留給「民報」蕭依依獨家？「你當時不是在中央社當記者嗎？」

▼林楚茵質疑，跟監郭台銘也是黃國昌指示？（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

林楚茵認為，黃國昌既不是「揭弊」也不是「反蒐證」，根本是把跟監情報當政治交易籌碼，甚至同黨柯文哲、吳欣盈可能都是受害者，踐踏新聞自由，媒體淪為「昌式工具」。

林楚茵說，黃國昌專業「關燈人」毀了時代力量，菱傳媒也倒在他的嘴裡，「黨狗媒」三位一體的黃國昌竟然厚顏無恥說「菱傳媒」早就經營不下去，被害到失業的基層媒體記者真倒楣，遇到黃國昌「從拿年終變成領資遣費」。