綠委還原財劃法修法過程　諷：自家人造孽無藥醫、焊死失速列車門

記者詹詠淇／台北報導

藍白去年12月在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致不少縣市拿到的錢不增反減。對此，綠委林楚茵今（11日）列出《財劃法》修正時間軸，酸國民黨現在才大夢初醒，自家人造孽無藥醫，藍白國會作亂害人害己，別甩鍋給行政院與民進黨！綠委林宜瑾也嗆，國民黨自食惡果，藍委們把失速列車的車門焊死，最後下不了車的竟是自家縣市首長。

林楚茵表示，「財劃法亂修搞死地方政府元兇就是藍白」，藍白亂修財劃法出大包，就是傅崐萁跟黃國昌聯手超速立法，只想政治惡鬥，不顧地方民生。

林楚茵列出《財劃法》修正的時間軸，2024年11月6日，陳玉珍3分鐘送出委員會；2024年12月20日深夜三讀，而「再修正動議」當晚才丟；2024年12月23日行政院記者會，明講公式錯誤；2025年2月27日行政院提覆議，再次提醒；2025年3月12日，藍白否決覆議。

林楚茵指出，行政院、民進黨早就警告會出事，國民黨現在才大夢初醒，第16條之1第3項「公式算錯」，卡住345億元，中央撥不出、地方分不到，藍營縣市統籌分配款反而比修法前減少。

林楚茵提醒蔣萬安、盧秀燕、張麗善，是「藍白聯手搞你們」，自家人造孽無藥醫！行政院依法辦事，早就提出警告與覆議，給藍白補考機會，結果藍白一意孤行、一錯再錯！藍白國會作亂害人害己，別甩鍋給行政院與民進黨！「再說一次：國會多數是你們藍白立委」。

林宜瑾也指出，《財劃法》公式混亂是國民黨自食惡果！近幾日國民黨15位縣市首長，聯合發表聲明哀嘆《財劃法》公式分配不公。但是，公式的混亂執政黨委員和行政院早多次提醒，「立院多數的國民黨立委們仍然把失速列車的車門焊死，最後下不了車的竟是自家縣市首長」。

林宜瑾回顧去年去年修法當天院會，她直指，臨時拼湊出來的黑箱《財劃法》，沒有一個人說得清楚怎麼分配 ，妄想選新北的黃國昌不知道，就連到中國與王滬寧會面的傅崐萁，恐怕也是一問三不知。

林宜瑾指出，行政院在三讀後和提覆議前，也是再次提醒，分配公式內容矛盾，孰料藍白還是否決覆議。財政部表示，藍白審查過程中提案反覆抽換，並在倉促情況下表決通過，且最終版本與同年11月財政委員會審查通過版本亦不相同，財政部當時無從表達意見。「這時我們也是雙手一攤，『看吧！早提醒過了！』」

