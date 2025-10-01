立院新召委出爐！教文「藍白合」傳插曲　急開小房間會議「喬一下」

▲立法院教育文化委員會1日確定第11屆第4會期召委由民眾黨立委劉書彬、民進黨立委陳秀寳擔任。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）上午進行第11屆第4會期8個常設委員會共16名新任召集委員投票，確定此會期「藍白合」在教育文化委員會，禮讓民眾黨立委劉書彬擔任召委，只是會議一開始時出現小插曲，藍委羅廷瑋在開會前表達本有意擔任該委員會召委，隨後藍委們進行「小房間會議」，讓在場的人以為有變卦；另在司法法制委員會方面，上會期已有意擔任召委的藍委翁曉玲，今也順利當選該職。

立法院1日上午舉辦8個常設委員會共16名新任召集委員投票，先前傳出在教育文化委員會上，國民黨會禮讓給劉書彬擔任召委。今在教育文化委員會上，國民黨立委們桌上有一張「推舉書」，上頭寫著「茲依據『立法院各委員會召集委員選舉辦法第五條』及『黨團組織運作規則第十一條』相關規定推選 劉書彬委員為第十一屆第四會期 教育及文化委員會召集委員」。

但會議尚未開始時，國民黨立委林沛祥詢問羅廷瑋簽署推舉書意願，接著羅說自己本來想當召委，國民黨立委柯志恩聽聞後向在場藍委表示「那我們開會喬一下」，隨後教文委員會藍委就走向後方小房間。

劉書彬到場後，媒體向她提到國民黨似乎不想禮讓召委，讓她相當錯愕，還反問「他們在哪裡開會？」只是找尋藍委們未果，劉默默走回來找位子坐。幾分鐘後，藍委們回到會議室，羅廷瑋受訪坦言，「本來我有意願（擔任召委）」，因為他也很希望能夠有所發揮，畢竟也待了一整個年度，當然在黨團之間也討論到禮讓，這部分當然我們尊重。

對於有無要禮讓召委？羅表示，「當然、一直都有在討論，兩邊都有密切的溝通」。媒體追問，剛有特別到外面討論？林沛祥要你簽禮讓給劉書彬，但當時你沒簽？到後面開會？羅廷瑋說，他準備要簽，林找他說再開會，所以是不同事情，他只是想釐清整個可能在政策上的討論，「我準備要簽，他就要我到後面，所以不是為了這件事情」。

自立法院第11屆第2會期開始，國民黨團就會禮讓1席召委給民眾黨團作為「藍白合」，第2會期是外交國防委員會讓民眾黨立委林憶君擔任召委；第3會期則為交通委員會由民眾黨立委林國成擔任召委。

今天召委選舉結果為內政委員會召委是國民黨立委黃建賓、民進黨立委王美惠；外交國防委員會召委由國民黨立委馬文君、民進黨立委王定宇擔任；經濟委員會召委是國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委陳亭妃；財政委員會召委為國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城。

交通委員會召委是國民黨立委洪孟楷、民進黨立委李昆澤；教育文化委員會召委為民進黨立委陳秀寶、民眾黨立委劉書彬；衛生環境委員會召委由國民黨立委廖偉翔、民進黨立委劉建國擔任；司法法制委員會召委為國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄。

▼立法院第11屆第4會期8常設委員會召委名單。（圖／記者蘇晏男製表）