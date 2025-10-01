公道伯、公道嬸齊獲獎 屏縣表揚調解法扶績優人員

▲屏縣表揚調解及法扶績優人員。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府在縣府大禮堂舉辦「113年鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會」，共計26個單位及105位績優人員獲獎。屏東市公所受理案件數最多，萬丹鄉公所調解成立率則名列第一。縣長周春米親自頒獎，感謝所有默默付出的調解委員與法律扶助志工，成為守護縣民的重要力量。

周春米縣長表示，去年全縣共受理6,798件調解案件，其中成功成立達4,841件，成功率高達71％。其中，萬丹鄉調解委員會以92％的驚人成功率居冠，而屏東市調解委員會則以1,897件受理件數拔得頭籌。她特別肯定調解委員的專業與耐心，「效率完全不亞於法院」，能讓許多日常糾紛、車禍案件在基層即獲解決，替民眾省下時間與金錢，減輕訴訟壓力。

縣府民政處表示，本次表揚對象包括律師、志工以及各鄉鎮市調解委員會，其中特優單位有萬丹鄉等5個，優等10個，甲等11個，共26個單位獲獎。另有績優獨任調解45人、協同調解14人、轉介調解39人，展現各地基層推動調解的豐碩成果。

獲得「績優獨任調解獎」的屏東市調解委員 陳淑櫻，同時也是律師與法律扶助顧問，被譽為「公道嬸」。她分享，許多車禍損害賠償糾紛常因民眾不理解計算方式而開出不合理金額，透過調解不僅能合理解決糾紛，更能安撫情緒、化解矛盾，做到「有溫度的調解」。

而「萬丹公道伯」黃偉評則在地深耕28年，帶領萬丹鄉調解委員會連續多年維持超過9成成功率，堪稱典範。

屏東縣政府強調，這些調解委員與法律扶助人員就像社區的安心守護者，讓鄉親遇到紛爭時，不必為瑣事鬧上法院，真正實現「就地解決、和諧共處」的目標。