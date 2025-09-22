鬼門關前神蹟！員林地藏庵「立筊」地震搖不倒　信眾稱奇

▲員林地藏庵擲出立筊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆七月三十日不僅是鬼門關前一日，更是地藏王菩薩成道紀念日，有259年歷史的彰化員林地藏庵昨（21）日在舉辦慶典科儀時出現神奇景象！有功德主在擲筊時，擲出罕見的「立筊」，更神奇的是，這個立筊經歷了今日清晨南投規模4.8的地震後依然屹立不搖，讓前往參拜的信眾嘖嘖稱奇，紛紛驚呼「現吉兆」。

▲259年歷史員林地藏庵擲出立筊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨日正值地藏王菩薩成道紀念日，員林地藏庵舉辦隆重慶典科儀，許多信眾及功德主特地前來參拜祈福。其中一名功德主在擲筊時，竟擲出罕見的「立筊」，筊杯直接站立在地面上，讓在場廟方人員和信眾都感到驚奇不已。

更令人不可思議的是，今日清晨3點多南投縣發生芮氏規模4.8地震，彰化地區震度達到3級，不少民眾在睡夢中被震動聲驚醒。然而廟內的立筊經過地震搖晃後，竟然仍然穩穩站立，絲毫未倒。直到上午時分，前往參香的信眾發現這個立筊依然完好如初，紛紛表示這是難得一見的神蹟。直到10點多廟方才將立筊收起，恢復原狀。

▲員林地藏庵擲出立筊，廟方人員相當開心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

地藏庵法師表示，這次在菩薩成道紀念日出現立筊，代表菩薩和眾神明相當歡喜，讓好兄弟在回到菩薩座駕前一天，普施圓滿，菩薩顯現神蹟，所有的祈求都能順遂如意。而立筊經過地震仍屹立不搖，更顯示神明的庇佑力量。

今日上午適逢八月初一，不少民眾前往參香得知廟方擲出立筊，在菩薩成道日出現這樣的奇蹟，讓人更加深信神明的力量，也祈求地藏王菩薩能繼續保佑地方平安。