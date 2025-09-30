　
讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神飆汗「屁股全汙泥」被讚爆

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災釀成嚴重死傷，大批志工得知消息後，立即伸出援手，就連許多網紅、藝人也投入救災行列。女星祈錦玥趁連假赴花蓮救災，正好遇見立委傅崐萁在巡視，立即與志工起鬨、要求傅一起鏟汙泥，事蹟曝光後讓大批網友讚爆了。

為了盡一份心力，祈錦玥等到手邊的行程結束後，立即回到工作室整理物品，趁著連假與室友開夜車南下花蓮，趕抵現場以後立即投入清淤的行列，也因此弄得滿身都是汙泥。

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

值得一提的是，傅崐萁日前聲稱抵達現場時，被志工拱著「別光站著，你也要幫忙鏟啊」，於是拿起鏟子開始鏟土，而這些志工便是祈錦玥與身邊的親友。

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

祈錦玥對此表示，因為太過認真清淤，導致整天沒用手機、全身也因此沾滿泥沙，「灰頭土臉的自己都不知道」，直到周圍的人拍照時，才知道成了泥娃娃。

而畫面當中也能夠看見，祈錦玥身穿小背心、瑜珈褲與雨鞋，一頭長髮也用髮夾夾了起來，且她整條褲子、臀部及全身多處都沾染了汙泥，身上也明顯出了不少汗，可見清淤時相當認真。

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝IG／祈錦玥）

不少人為此大讚祈錦玥，「原來就是妳讓傅崐萁下場的」、「想說這個人怎麼這麼熟悉，原來是妳」、「這個真的太好笑，這美女義工絕對女神」、「能讓傅大立委鏟兩下的只有妳了」、「昨天叫傅總召鏟土，給妳們100個讚！」

▲讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

▲▼讓傅崐萁下場鏟土的志工群，是祈錦玥與身邊的親友。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

