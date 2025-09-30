　
生活 生活焦點

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災發生以後，大批志工湧入協助救災，當中也發生許多逗趣的事。一名男子在清淤的過程中，意外在汙泥裡挖出一罈高粱酒，屋主見狀以後，立即詢問「要不要喝」，可愛的一幕引發大量討論。

這名女子在Threads上分享，男友在清淤的過程中，從汙泥裡挖出一罈酒罈，還在清理上方的汙泥時，屋主突然開口詢問「要不要喝」，讓在場許多人笑了出來。

▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

女子對此不禁直言，她與男友都是阿美族人，「原住民的說話方式，就是這麼的幽默。」女子後續也詢問男友，若屋主真的打開酒罈，會不會真的喝一口，「男友說，都打開了還是要喝一點吧」，令她笑了出來。

逗趣的一幕在網路上引起熱烈迴響，許多網友對此出言調侃，「都來了，必須喝一口」、「出土文物」、「這罐我有媽祖陳高，賣的時候15年現在應該已經21年」、「寶貝了一輩子，差點喝不到，今天統統喝了」、「媽祖藍寶15年陳高，這瓶不錯」、「喝過一杯大家就是兄弟姐妹了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

09/29 全台詐欺最新數據

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區。資深製作人王偉忠29日發文透露，他在高鐵上遇到一名關注花蓮災情的外國人，對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，他也忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

倉庫擋水救命！河邊戶哽咽談2愛犬溺斃

倉庫擋水救命！河邊戶哽咽談2愛犬溺斃

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

關鍵字：

花蓮馬太鞍溪清淤高粱酒阿美族

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

