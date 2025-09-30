鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災發生以後，大批志工湧入協助救災，當中也發生許多逗趣的事。一名男子在清淤的過程中，意外在汙泥裡挖出一罈高粱酒，屋主見狀以後，立即詢問「要不要喝」，可愛的一幕引發大量討論。

這名女子在Threads上分享，男友在清淤的過程中，從汙泥裡挖出一罈酒罈，還在清理上方的汙泥時，屋主突然開口詢問「要不要喝」，讓在場許多人笑了出來。

▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



[廣告]請繼續往下閱讀...

女子對此不禁直言，她與男友都是阿美族人，「原住民的說話方式，就是這麼的幽默。」女子後續也詢問男友，若屋主真的打開酒罈，會不會真的喝一口，「男友說，都打開了還是要喝一點吧」，令她笑了出來。

逗趣的一幕在網路上引起熱烈迴響，許多網友對此出言調侃，「都來了，必須喝一口」、「出土文物」、「這罐我有媽祖陳高，賣的時候15年現在應該已經21年」、「寶貝了一輩子，差點喝不到，今天統統喝了」、「媽祖藍寶15年陳高，這瓶不錯」、「喝過一杯大家就是兄弟姐妹了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼女子的男友清淤時挖到酒，屋主立刻問「要不要喝」。（圖／Threads網友annaxhuangx授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

