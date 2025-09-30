　
收到發票中獎通知！他一查「在Google做1事」驚喜：第一次知道

▲▼113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）

▲統一發票開獎了。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

7、8月統一發票日前開獎了，有沒有中獎是幾家歡樂幾家愁。但就有網友表示，他收到一封發票中獎通知，看明細是在Google買東西，起初一頭霧水，後來終於知道是買代幣的發票，而且自己其實並沒有花錢，「填問券免費買貼圖，發票還中獎也太開心。」

原PO表示，他的信箱收到一封發票中獎通知，交易明細註明是「Google Play應用程式」，價格是35塊，「看了明細想說我沒有在Google買東西呀！而且才35元到底是什麼」，後來則發現，那個是買代幣的發票。

他就提到自己會填Google意見回饋拿獎勵，而每筆獎勵金都有期限，扣完舊的才會延長期限，所以他都拿去儲值LINE代幣，扣款方式就是用Google Play裡的獎勵金，「現在才知道原來這樣也會有發票！填問券免費買貼圖 發票還中獎也太開心。」

7、8月期統一發票將於本月25日開獎，許多民眾期待小確幸降臨，不過要注意，在特定情況下，也有可能因未符合規定而無法領獎。各地國稅局提醒，有5種常見情形須特別注意，包括0元發票、作廢發票、公營單位或營業人開立發票、洗發票行為，以及過期發票，否則恐怕空歡喜一場。

《統一發票給獎辦法》第11條明定，若發票消費金額為0元、發票已註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校與營業人，即使中獎也無法領取。

例如，有人用折價券兌換商品，拿到的是0元發票；或退貨後保留的已作廢發票；再如網路平台賣家未設稅籍登記，取得平台手續費發票，形式上看似一般發票，但符合上述條件者，無論中獎金額為五獎1000元、六獎200元或雲端專屬獎500元，均不得兌領。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

