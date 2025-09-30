鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

記者陳家祥／台北報導

對美關稅談判傳出新進度，美國商務部長盧特尼克預告，「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議，並稱會在任內確保4成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，行政院副院長鄭麗君昨也傳出再度赴美。對此，民眾黨團總召黃國昌說，鄭麗君赴美談判民眾黨給予最大支持，但要提醒談判代表，千萬不要去美國簽下喪權辱國、犧牲台灣人民以及台灣長久發展利益的協議。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌盼對美關稅談判，不能犧牲台灣人民利益。（圖／記者徐文彬攝）

黃國昌指出，台灣半導體產業是過去幾十年來，用全體納稅人的支持當作最強後盾，加上台灣優秀的工程師日以繼夜燃燒自己、精益求精，所打造出來的半導體供應鏈，經過這幾十年的努力，讓台灣的半導體在國際上發光發亮，這是屬於全體台灣人的珍貴資產，也是台灣目前在國際社會上非常重要的資產，也是外交的重要談判籌碼。

黃國昌提到，過去這段時間，南非片面矮化我國代表處地位，當時外交部就是以科技產品限制輸出作為談判手段。從這例子可以看出，半導體產業對台灣來說有多重要。

黃國昌說，今年4月美國總統川普提出高關稅，大家不斷在看對等關稅怎麼算，當時產業界就已經提出，川普要的不是對等關稅，甚至不是零逆差 ，而是要台灣半導體產業移至美國，等於是要掏空台灣半導體科技業的根本。

「對於美國片面的要求，我們當然無法認同，更沒有辦法同意。」黃國昌再次呼籲民進黨，過去民進黨主張對外談判必須和全民溝通，如今卻置國會、公民社會於黑暗當中，進行黑箱談判跟操作嗎？

黃國昌說，對於談判代表鄭麗君副院長赴美談判，民眾黨給予最大的支持跟後盾。但要提醒談判代表，千萬不要去美國簽下喪權辱國、犧牲台灣人民以及台灣長久發展利益的協議。

白委張啓楷則鄭重呼籲，鄭麗君跟談判代表不能同意美方提出的晶片55分協議，如簽了，這將是喪權辱國的「賣國賊」行為，把台灣辛辛苦苦建立起來的半導體、晶片賣掉。

張啓楷提醒，南韓、日本、印度等國政府，都力守國家利益不被關稅侵蝕，反觀台灣要面臨「根要被挖掉」的風險，張啓楷示警，台灣已提出天然氣採購，其過程比黑箱更黑箱，不僅農業利益被犧牲，更不知相關投資背後還要花多少錢，呼籲民進黨政府不能讓步、不能賣國，更不要繼續黑箱。