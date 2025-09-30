　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南西門路自小客車相撞　雙駕駛酒測值0無酒駕

▲台南市西門路與樹林街口29日下午發生自小客車碰撞事故，所幸僅一人輕傷。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市西門路與樹林街口29日下午發生自小客車碰撞事故，所幸僅一人輕傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西門路與樹林街口29日下午2時許發生自小客車碰撞事故，警方獲報後立即趕赴現場，經查為莊姓男子駕駛自小客車由西門路南往北行駛時欲迴轉，與對向直行的自小客車發生碰撞，造成一名乘客受輕傷，所幸無需送醫。

▲台南市西門路與樹林街口29日下午發生自小客車碰撞事故，所幸僅一人輕傷。（記者林東良翻攝，下同）

第六分局指出，雙方駕駛均持有正常駕照，現場酒測值為0，無酒駕情形。警方提醒，用路人行車應遵守交通規則，注意車前狀況，迴轉或轉向時務必確認安全，以避免事故發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

台南西門路自小客車相撞　雙駕駛酒測值0無酒駕

台南新營晚間車禍　翻覆駕駛傷送醫警方籲減速慢行

台南再派清溝車水車赴花蓮　環保局支援災後環境復原

台南新營賣場火警警報大作　自動灑水啟動成功滅火無人傷

為桃園新二代說「媽媽的故事」　何志偉秒變大哥哥

馬太鞍堰塞湖潰堤水淹光復　花蓮警24小時輪班疏導交通

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

台南西門路自小客車相撞　雙駕駛酒測值0無酒駕

台南新營晚間車禍　翻覆駕駛傷送醫警方籲減速慢行

台南再派清溝車水車赴花蓮　環保局支援災後環境復原

台南新營賣場火警警報大作　自動灑水啟動成功滅火無人傷

為桃園新二代說「媽媽的故事」　何志偉秒變大哥哥

馬太鞍堰塞湖潰堤水淹光復　花蓮警24小時輪班疏導交通

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

聽到災民想吃素「立刻衝來」！餐車天使邊煮邊掃：你的家我幫扶

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

老公一打二「還包機票住宿」讓她去追劉宇寧！陶嫚曼：真的想不到

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

【花蓮溪又現遺體】搜救人員尋獲第18名罹難者 身分待確認

地方熱門新聞

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台南新營賣場火警警報大作自動灑水啟動成功滅火無人傷

馬太鞍堰塞湖潰堤　警24小時輪班疏導交通

為桃園新二代說故事　何志偉秒變大哥哥

台南再派清溝車水車赴花蓮環保局支援災後環境復原

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

花蓮8校護理師挺進災區當義工

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場消防防災宣導吸引200人參與

爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

更多熱門

相關新聞

台南新營晚間車禍翻覆駕駛傷送醫警方籲減速慢行

台南新營晚間車禍翻覆駕駛傷送醫警方籲減速慢行

台南市新營區復興路29日晚間7時許發生一起交通事故，一輛自小客車與路旁剛起步的自小客車發生擦撞，並波及停放路邊的2輛自小客車，造成其中一輛自小客車翻覆，駕駛人頸部受傷送往柳營奇美醫院救治，所幸雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇因仍待進一步釐清。

台南再派清溝車水車赴花蓮環保局支援災後環境復原

台南再派清溝車水車赴花蓮環保局支援災後環境復原

台南新營賣場火警警報大作自動灑水啟動成功滅火無人傷

台南新營賣場火警警報大作自動灑水啟動成功滅火無人傷

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場消防防災宣導吸引200人參與

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場消防防災宣導吸引200人參與

台南大內「九月雪」甜根子草花海登場就業專車進駐助偏鄉就業

台南大內「九月雪」甜根子草花海登場就業專車進駐助偏鄉就業

關鍵字：

台南相撞駕駛酒測酒駕

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

午後變天！　今「雨最大」地區曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面