台南西門路自小客車相撞　雙駕駛酒測值0無酒駕

▲台南市西門路與樹林街口29日下午發生自小客車碰撞事故，所幸僅一人輕傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西門路與樹林街口29日下午2時許發生自小客車碰撞事故，警方獲報後立即趕赴現場，經查為莊姓男子駕駛自小客車由西門路南往北行駛時欲迴轉，與對向直行的自小客車發生碰撞，造成一名乘客受輕傷，所幸無需送醫。

第六分局指出，雙方駕駛均持有正常駕照，現場酒測值為0，無酒駕情形。警方提醒，用路人行車應遵守交通規則，注意車前狀況，迴轉或轉向時務必確認安全，以避免事故發生。