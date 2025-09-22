24年前納莉襲台！北捷「淹水震撼照」曝光　網喊：台北人的噩夢

▲台北捷運貼出24年前的淹水照。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

強颱樺加沙襲台，許多人都非常關心颱風動向。台北捷運則透過粉專，貼出2001年納莉颱風來襲時，捷運淹水的照片，「那一夜的衝擊，至今仍歷歷在目。」多張照片曝光後，不少網友都留言表示，「納莉真的是台北人的惡夢，那時候沒有捷運真的到哪裡都塞」、「提到納莉颱風，現在想到還會怕，水淹北捷的夢魘」。

台北捷運昨（21）日在臉書粉專上貼出好幾張照片，並提到2001年9月17日，因為納莉颱風來襲，台北捷運車站淹水、部分路段停駛，「那一夜的衝擊，至今仍歷歷在目。」台北捷運以過往經驗作為借鏡，守護颱風期間的營運安全。

一張張淹水照片曝光後，不少網友都表示，「那次台北真的淹的很慘，好像也是因為那次後，各捷運站出入口都加裝了防水閘門」、「永遠無法忘記的痛」、「都是我第一次看到的現場照耶」、「可以想像當時的員工心有多累」。也有網友說，「那時候我還沒出生」、「哇，這個年代我才剛出生沒幾天而已」。

台北捷運粉專也在留言處補充，為了防止淹水狀況，「各車站出入口防洪設計，依照200年頻率洪水位，再加高110公分」，納莉颱風帶來的教訓與經驗，都讓現在的防颱防洪措施更完善了。