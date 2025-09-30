　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

▲▼交通部今公布「優先席」統一圖示。（圖／交通部提供）

▲立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

昨（29）日下午，在淡水信義線列車上，一名年長婦人因要求坐在優先席的年輕乘客讓座未果，竟持手提袋攻擊對方，最終導致年輕乘客不滿，一腳將婦人踹倒。衝突過程被拍下上傳網路後，許多網友指出該婦人是捷運上罵人的常客，紛紛留言批評「老人有問題，先動手就不對。」「旁邊有位置可以坐啊，為什麼一定要坐博愛座？」台北捷運公司則回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。

大眾交通工具中的「博愛座」時常因為讓座糾紛鬧上新聞版面，立法院7月三讀通過讓博愛座走入歷史，改名「優先席」，然而近日仍再傳讓座爭議。台北捷運淡水信義線上，一班從開往淡水的列車昨日下午又發生乘客衝突，根據現場乘客拍下的畫面可以看到，當時車廂上並不擁擠，列車上其實還有很多空位，然而一名長髮年輕人坐在「優先席」，突然被一名白髮婦人走上前，要求讓位。

遭年輕人拒絕後，老婦竟拿手中的提袋朝年輕人身上連續揮了好幾下，年輕人伸手阻止未果，老婦持續用提袋揮擊，年輕人忍不住伸腿反擊，站起來直接朝老婦用力一踹，把老婦踹飛到對面的座椅上，讓老婦氣到直呼要叫警察。留著長髮的年輕人身穿黑色長裙，老婦被踹飛嗆聲後，聽聲音發現對方性別疑似是男性，才說「原來他是男的」「我現在才知道他是很可怕的人，離遠一點」，老婦隨後退步離開。

台北捷運公司對此回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

蕭美琴演說談資安自爆：我手機裡很多裸照　不是我的！是我的貓

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

《沉默之丘f》三天賣百萬套　80%好評外界讚「美麗戰慄」

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

【猜拳輸了要去合照】妹子邀 #鼎泰豐 師傅們一起拍XD超配合比YA

政治熱門新聞

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

更多熱門

相關新聞

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的救災行動，今（27日）已進入第5天，對此，台北市長蔣萬安稍早在臉書發文透露，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，第一時間急忙返鄉投入救災，今天北捷再組成14人救災團隊前往花蓮，主要任務是協助光復國小災後復原，蔣萬安強調，台北和花蓮，會一直站在一起。

24年前納莉襲台！北捷「淹水震撼照」曝光

24年前納莉襲台！北捷「淹水震撼照」曝光

假圖瘋傳「國小生昏倒沒人敢扶？」北捷回應了

假圖瘋傳「國小生昏倒沒人敢扶？」北捷回應了

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

普發1萬宣傳費縮200萬　財部動員雙鐵、捷運、ATM廣告

普發1萬宣傳費縮200萬　財部動員雙鐵、捷運、ATM廣告

關鍵字：

台北捷運優先席博愛座北捷

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面