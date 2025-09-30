優先席亂鬥！老婦「動手要求年輕人讓座」遭踹飛　北捷這樣說

▲立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

昨（29）日下午，在淡水信義線列車上，一名年長婦人因要求坐在優先席的年輕乘客讓座未果，竟持手提袋攻擊對方，最終導致年輕乘客不滿，一腳將婦人踹倒。衝突過程被拍下上傳網路後，許多網友指出該婦人是捷運上罵人的常客，紛紛留言批評「老人有問題，先動手就不對。」「旁邊有位置可以坐啊，為什麼一定要坐博愛座？」台北捷運公司則回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。

大眾交通工具中的「博愛座」時常因為讓座糾紛鬧上新聞版面，立法院7月三讀通過讓博愛座走入歷史，改名「優先席」，然而近日仍再傳讓座爭議。台北捷運淡水信義線上，一班從開往淡水的列車昨日下午又發生乘客衝突，根據現場乘客拍下的畫面可以看到，當時車廂上並不擁擠，列車上其實還有很多空位，然而一名長髮年輕人坐在「優先席」，突然被一名白髮婦人走上前，要求讓位。

遭年輕人拒絕後，老婦竟拿手中的提袋朝年輕人身上連續揮了好幾下，年輕人伸手阻止未果，老婦持續用提袋揮擊，年輕人忍不住伸腿反擊，站起來直接朝老婦用力一踹，把老婦踹飛到對面的座椅上，讓老婦氣到直呼要叫警察。留著長髮的年輕人身穿黑色長裙，老婦被踹飛嗆聲後，聽聲音發現對方性別疑似是男性，才說「原來他是男的」「我現在才知道他是很可怕的人，離遠一點」，老婦隨後退步離開。

台北捷運公司對此回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。