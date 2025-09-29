信義區台港7男女大戰！夜店散場引爆...台女被抓髮+掌摑腦震盪

▲信義分局三張犁派出所副所長李俊良說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區28日凌晨發生一起夜店散場糾紛，多名台籍與港籍男女在松壽路ATT大樓夜店離場時，電梯口因互相推擠引發爭執，期間有女子遭到拉扯頭髮、掌摑及手機被搶奪，甚至被打巴掌導致腦震盪。警方獲報到場衝突已經結束，區隔雙方詢問，並建議雙方可驗傷後提告，警方將依法受理。

信義警方表示：9月28日凌晨4時15分，雙方在松壽路某夜店搭電梯下樓時、青姓女子（26歲）、楊姓女子（24歲）與張姓女子（23歲）、游姓女子（31歲）、黃姓女子（32歲）及香港籍張姓女子（29歲）、張姓男子（32歲）在搭乘電梯散場時發生口角，進而出現互推及動手衝突。

警方趕抵時，現場已無明顯肢體衝突，雙方也無立即可見傷勢，未符合現行犯逮捕要件。警員告知雙方權益並建議先行驗傷，若有提告需求可再至派出所報案，強調絕無包庇護短，一切依規定辦理。

青女事後在threads平台發文，她因提醒對方電梯口禮讓，竟遭對方一名黑髮女子強行拉出電梯並拉扯頭髮，她拿手機錄影蒐證也被對方阻止；同行友人楊女則遭另一名女子掌摑。青女為保護友人阻擋，也被對方穿黑衣男出手摑臉，導致腦震盪及左臉擦傷，目前已就醫驗傷。



當事人青女痛批：「在清醒沒有喝酒的狀態下，竟然會被陌生人無故掌摑，這是人生第一次遭遇如此侮辱。」信義警方則強調，本案涉及多名當事人，雙方說法不一，後續將受理雙方驗傷單及提告權益，警方呼籲民眾遇有爭執應冷靜處理，避免衝突升高，才能保障自身安全。

