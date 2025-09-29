　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義區台港7男女大戰！夜店散場引爆...台女被抓髮+掌摑腦震盪

▲信義分局三張犁派出所副所長李俊良說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義分局三張犁派出所副所長李俊良說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區28日凌晨發生一起夜店散場糾紛，多名台籍與港籍男女在松壽路ATT大樓夜店離場時，電梯口因互相推擠引發爭執，期間有女子遭到拉扯頭髮、掌摑及手機被搶奪，甚至被打巴掌導致腦震盪。警方獲報到場衝突已經結束，區隔雙方詢問，並建議雙方可驗傷後提告，警方將依法受理。

信義警方表示：9月28日凌晨4時15分，雙方在松壽路某夜店搭電梯下樓時、青姓女子（26歲）、楊姓女子（24歲）與張姓女子（23歲）、游姓女子（31歲）、黃姓女子（32歲）及香港籍張姓女子（29歲）、張姓男子（32歲）在搭乘電梯散場時發生口角，進而出現互推及動手衝突。

警方趕抵時，現場已無明顯肢體衝突，雙方也無立即可見傷勢，未符合現行犯逮捕要件。警員告知雙方權益並建議先行驗傷，若有提告需求可再至派出所報案，強調絕無包庇護短，一切依規定辦理。

青女事後在threads平台發文，她因提醒對方電梯口禮讓，竟遭對方一名黑髮女子強行拉出電梯並拉扯頭髮，她拿手機錄影蒐證也被對方阻止；同行友人楊女則遭另一名女子掌摑。青女為保護友人阻擋，也被對方穿黑衣男出手摑臉，導致腦震盪及左臉擦傷，目前已就醫驗傷。

當事人青女痛批：「在清醒沒有喝酒的狀態下，竟然會被陌生人無故掌摑，這是人生第一次遭遇如此侮辱。」信義警方則強調，本案涉及多名當事人，雙方說法不一，後續將受理雙方驗傷單及提告權益，警方呼籲民眾遇有爭執應冷靜處理，避免衝突升高，才能保障自身安全。

獨／起底淫邪清潔工！仿A片迷昏OL...挾持正妹「欣賞」驚恐表情  

漂亮OL遭「惡魔丘比特」迷昏　清潔工落網喊：想看2人喝春藥的樣子

恐嚇景美夜市攤商！3「阿志頭」8+9落網　警追幕後藏鏡人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫德榮險發不自殺聲明！原因曝光
男臉書免費捐精　英女生下特殊兒才知「多人受害」
美拋「台美晶片五五分」震撼彈！謝金河揭川普策略：台灣時間到了
災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑
台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

英國散裝貨輪花蓮外海船員受傷　空勤黑鷹吊掛救菲籍傷者送醫

信義區台港7男女大戰！夜店散場引爆...台女被抓髮+掌摑腦震盪

快訊／外籍大學生27人戲水出意外！男大生屏東沙拉灣瀑布溺斃

不再只是清理火車上的泥濘！他們也化身鏟子超人　挺進災區揮汗

鏟子超人過度集中光復車站過邊　縣府徵求人力擴大救災地區

高雄特搜完成花蓮救援！陳其邁鞠躬親迎...所有隊員公假補休2天

棒球情人返鄉救災！高國輝獨輪車清土泥　「麒麟臂」炸裂感動全網

台18線翻車事故！休旅閃神擦撞路邊車輛翻覆　駕駛乘客3人送醫

快訊／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬　最快10／3入帳

快訊／台中市議會旁「七期商辦工地」火警！濃煙四散　消防搶救中

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

英國散裝貨輪花蓮外海船員受傷　空勤黑鷹吊掛救菲籍傷者送醫

信義區台港7男女大戰！夜店散場引爆...台女被抓髮+掌摑腦震盪

快訊／外籍大學生27人戲水出意外！男大生屏東沙拉灣瀑布溺斃

不再只是清理火車上的泥濘！他們也化身鏟子超人　挺進災區揮汗

鏟子超人過度集中光復車站過邊　縣府徵求人力擴大救災地區

高雄特搜完成花蓮救援！陳其邁鞠躬親迎...所有隊員公假補休2天

棒球情人返鄉救災！高國輝獨輪車清土泥　「麒麟臂」炸裂感動全網

台18線翻車事故！休旅閃神擦撞路邊車輛翻覆　駕駛乘客3人送醫

快訊／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬　最快10／3入帳

快訊／台中市議會旁「七期商辦工地」火警！濃煙四散　消防搶救中

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

洪一中讚櫻井周斗臨危穩定　危機處理佳助雄鷹力退桃猿

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

守備失誤到逆轉英雄！葉子霆等了4年登MVP舞台　加碼粉絲福利

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

終結連19打數無安打！王柏融9上棒打朱承洋掃回2分　洪總感到開心

【維持紅色警戒】馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復市區不淹了！馬太鞍溢流溪水成功改道

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

光復災民怒吼：官員只會來打卡

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

豪乳賓士女逆撞2車釀4傷　被捕露事業線狂吹

揮刀男遭6槍擊斃傷勢曝　腰和雙腿中5槍亡

即／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬

即／興達電廠36歲男陳屍辦公室

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

味全龍吳俊杰見家族求救片　急請假衝回太巴塱

更多熱門

相關新聞

北市休旅車搶迴轉　撞帕拉梅拉慘了

北市休旅車搶迴轉　撞帕拉梅拉慘了

北市信義區松壽路與松智路口，20日晚間8時20分發生一起交通事故，所幸未造成人員傷亡。當時孫男（60歲）駕駛的黑色休旅車，沿松壽路東向行駛嘗試迴轉，過程中與楊男駕駛的保時捷Panamera轎跑車碰撞。兩車分別造成右前與左前車頭受損，由於該車市價高達600多萬元新台幣，肇事駕駛恐負擔可觀修車費用。

正妹拒陪睡被暴打！他曝弘大夜店恐怖一面

正妹拒陪睡被暴打！他曝弘大夜店恐怖一面

竹科工程師70秒灌調酒暴斃　酒吧2業者被起訴

竹科工程師70秒灌調酒暴斃　酒吧2業者被起訴

白T女101星巴克要女店員下跪　襲警被壓制上銬送辦

白T女101星巴克要女店員下跪　襲警被壓制上銬送辦

吸毒家暴夫嗆警「單挑」　撞牆自傷直送看守所

吸毒家暴夫嗆警「單挑」　撞牆自傷直送看守所

關鍵字：

信義警分局三張犁派出所肢體衝突夜店Sing!Go

讀者迴響

熱門新聞

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

孫德榮收于朦朧魂魄

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面