川普再揮刀！進口家具課25%關稅「10/14上路」　明年恐翻倍

▲ 川普宣布對進口木材、木料及家具祭出新關稅措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普29日簽署總統公告，宣布對進口木材及木料課徵10%關稅，並對進口櫥櫃、浴室洗手台及軟墊木製家具祭出25%重稅，持續擴大對全球貿易夥伴的關稅攻勢。

綜合《路透》等外媒，這項新關稅將於美東時間10月14日午夜生效，且若相關國家未能與美國達成協議，軟墊木製家具關稅將自明年1月1日起調升至30%，櫥櫃及洗手台稅率更將暴增至50%。

川普援引1974年《貿易法》第232條款，以進口木材及家具正危害國安為由祭出關稅。公告聲稱，「因美國木材業現況，美國可能無法滿足國防及關鍵基礎設施至關重要的木製品需求」，而木製品廣泛用於軍事設施建設、彈藥運輸、飛彈防禦系統及核子重返大氣層載具的隔熱系統等。

加拿大是美國最大軟木供應國，且生產商此前已面臨約35%的反傾銷及反補貼關稅重擔。加國政府盼能透過修訂2020年《美加墨協定》談判削減關稅，並承諾提供國內木材業者12億加幣（約8.7億美元）補助。

墨西哥和越南等新興木製家具供應商也將受到衝擊，川普第一任期已對中國家具課徵最高25%關稅，目前則調升至約55%，而新措施恐使櫥櫃及洗手台關稅翻倍。

美國商會（USCC）4月便曾表態反對木材進口限制，警告「此類商品進口並不構成國安風險，對這些商品課稅將推高美國企業及房屋建造成本，破壞美國造紙業出口，並減少美國許多社區的收入。」