林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

▲林業保育署台東分署甄選森林護管員。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業及自然保育署台東分署宣布，115年度森林護管員甄試即將展開，預計錄取16名人員，為近年規模最大的一次招考，其中包含5名原住民族保障名額。報名自114年9月30日至10月30日止，採通訊報名方式，以郵戳為憑；甄試訂於同年11月29日至30日舉行。

台東分署表示，森林護管員是守護山林的第一線人力，工作內容涵蓋森林資源管理、林地保護、租地與植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災與林道維護等。錄取人員起薪新台幣33,198元，隨考核結果逐級晉升，最高可達49,797元，另可依工作地點與勤務內容支領偏遠或高山加給及巡護作業費，並享有年終獎金、勞健保、休假補助與慰勞假加班費等福利。

此次甄試分兩階段辦理：第一階段為術科測驗，包括騎乘循環檔機車與20公斤負重跑走1,500公尺（男性需在12分鐘內、女性13分30秒內完成）；通過後方可參加第二階段筆試與口試。筆試科目包含作文及森林與自然保育概論。合格者將於115年1月5日報到，並接受一個月訓練，考核合格後正式任用。

報名資格為高中以上學歷，不限科系；具原住民族身分者，若國中以上畢業並具備簡章規定之相關工作經驗亦可報考。應考人須持有普通重型機車駕照，能熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車，並具良好體能與耐力，以勝任山區勤務。

分署長吳昌祐指出，森林護管員肩負守護國土、維護生態的重要使命，不僅需要專業能力，更需要熱情與責任感。他表示：「我們期待更多年輕人與原住民族朋友加入護林行列，讓山林保護世代傳承，共同為台灣的生態永續盡一份心力。」

報名簡章與表件可於9月30日起至台東分署行政資訊網「事求人專區」（https://taitung.forest.gov.tw/job）下載，並以限時掛號寄至「台東市廣東路297號，農業部林業及自然保育署台東分署森林護管員甄試試務組」收件。同時，考生亦可於林業保育署全球資訊網（https://www.forest.gov.tw/0004050）查閱命題大綱與歷年試題。台東分署誠摯邀請熱愛山林、勇於挑戰的民眾踴躍報考。洽詢電話：089-324121轉114（台東分署人事室）。