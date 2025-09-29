台東藍海生活節浪漫開演　湖畔音樂與水舞照亮夜空

▲台東藍海生活節浪漫開演。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

原訂於9月26日在台東活水湖登場的「2025藍海生活節」，因強烈颱風樺加沙外圍環流帶來豪雨，場地一度因湖水水位暴漲而延後。經縣府團隊進行檢修與安全檢測後，活動自28日晚間正式揭幕，水舞與音樂交織出動人氛圍，首日便吸引超過六千名民眾到場欣賞，共同沉浸在湖畔夜色中。

今年的水舞展演全面升級，融合火焰特效、高空水柱、燈光與音樂，帶來前所未有的感官震撼。開幕之夜邀請「金曲歌后」孫淑媚以及「超人氣男團」AcQUA源少年接連登台演出，熱力四射的表演瞬間點燃全場熱情，為今年生活節揭開最耀眼的序幕。

台東擁有依山傍海的獨特地景，近年以「藍海生活節」為平台，展現多樣的海洋體驗與生活態度。邁入第四屆的活動不僅延續水舞展演與音樂表演，更規劃多元水域體驗，包含無障礙場次，讓身心障礙朋友也能共享藍海魅力。縣府表示，活動期間每天將有五場水舞演出，並邀集多組知名藝人及在地團體輪番登場，帶來連續十天的湖畔浪漫饗宴。

交通及觀光發展處長卜敏正指出，感謝海洋委員會長期支持台東推動在地水域品牌，讓活水湖成為兼具休閒與觀光的新亮點。今年規劃包括寬板滑水、帆船、水上自行車、SUP瑜伽及水上步行球等多項體驗活動，提供遊客感受湖水的不同風貌。他也提醒，為展現水舞特色，主辦單位特別強化湖畔照明，仍希望民眾進出時放慢車速注意安全。同時，因湖面與周邊設置抽水馬達、燈光及電力設備，呼籲觀眾務必在岸邊欣賞，切勿進入水域，並注意夜間行走安全。

「2025藍海生活節」將一路舉辦至10月6日，橫跨中秋與國慶兩個連假，縣府誠摯邀請民眾走進活水湖，放下日常包袱，在湖光水影與音樂交織的氛圍中，體驗截然不同的台東生活美學。更多活動資訊可至「藍海生活節」粉絲專頁查詢。