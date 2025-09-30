「超人醫師」徐超斌辭世今公祭　親友病患齊聚送最後一程

▲台東縣政府頒榮譽縣民。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

被譽為「台灣史懷哲」、「超人醫師」的排灣族醫師、南迴診所院長徐超斌，長年守護台灣東南角偏鄉醫療，即使罹癌仍堅持為病患奔走。9月19日不幸病逝，享年58歲。公祭30日在台東縣達仁鄉土坂天主堂舉行，現場湧入各界好友、病患與在地居民，氣氛莊嚴肅穆，許多人難掩哀戚。

南迴公路全長118公里，從台東到屏東枋寮沿線沒有一所像樣的醫院，僅靠衛生所與巡迴醫療支撐，服務約3萬多名居民，多為老人與小孩。過去常有病患因就醫路途遙遠，甚至在轉送過程中不幸離世。徐超斌看見困境，立志為當地建立醫院，改善醫療資源不足問題。

2006年，他在連續工作五天、超時上班80小時後中風，仍不改初衷。2010年成立「南迴健康促進關懷服務協會」，推動老人日照與孩童課輔，更提出興建「南迴醫院」的構想。2019年確診鼻咽癌第四期後，歷經化療與放療仍未能抑制病情，但他並未退卻，反而選擇加快腳步。2024年6月28日，「南迴診所」正式啟用，提供定點門診與居家醫療，為偏鄉居民帶來希望。

徐超斌生前多次呼籲，政府應加速核准南迴醫院的設立，他不希望居民的健康再因醫療空白而被忽視。他的堅持與付出，讓許多人深受感動，也喚起社會對偏鄉醫療不平等的關注。

在徐醫師辭世後，地方人士期盼政府能延續他的使命，讓「南迴醫院」早日實現，作為對這位「超人醫師」最深切的追思。衛生福利部已追頒專業獎章，台東縣政府也頒授榮譽縣民，原住民族委員會則於日前追頒二等原住民族獎章，肯定他對原住民族醫療事業的卓越貢獻。