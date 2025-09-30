　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「超人醫師」徐超斌辭世今公祭　親友病患齊聚送最後一程

▲台東縣政府頒榮譽縣民。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府頒榮譽縣民。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

被譽為「台灣史懷哲」、「超人醫師」的排灣族醫師、南迴診所院長徐超斌，長年守護台灣東南角偏鄉醫療，即使罹癌仍堅持為病患奔走。9月19日不幸病逝，享年58歲。公祭30日在台東縣達仁鄉土坂天主堂舉行，現場湧入各界好友、病患與在地居民，氣氛莊嚴肅穆，許多人難掩哀戚。

南迴公路全長118公里，從台東到屏東枋寮沿線沒有一所像樣的醫院，僅靠衛生所與巡迴醫療支撐，服務約3萬多名居民，多為老人與小孩。過去常有病患因就醫路途遙遠，甚至在轉送過程中不幸離世。徐超斌看見困境，立志為當地建立醫院，改善醫療資源不足問題。

2006年，他在連續工作五天、超時上班80小時後中風，仍不改初衷。2010年成立「南迴健康促進關懷服務協會」，推動老人日照與孩童課輔，更提出興建「南迴醫院」的構想。2019年確診鼻咽癌第四期後，歷經化療與放療仍未能抑制病情，但他並未退卻，反而選擇加快腳步。2024年6月28日，「南迴診所」正式啟用，提供定點門診與居家醫療，為偏鄉居民帶來希望。

徐超斌生前多次呼籲，政府應加速核准南迴醫院的設立，他不希望居民的健康再因醫療空白而被忽視。他的堅持與付出，讓許多人深受感動，也喚起社會對偏鄉醫療不平等的關注。

在徐醫師辭世後，地方人士期盼政府能延續他的使命，讓「南迴醫院」早日實現，作為對這位「超人醫師」最深切的追思。衛生福利部已追頒專業獎章，台東縣政府也頒授榮譽縣民，原住民族委員會則於日前追頒二等原住民族獎章，肯定他對原住民族醫療事業的卓越貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

宜蘭台9丁線機車撞護欄倒路旁！騎士消失疑墜谷　警消搜救中

「培訓後月入百萬」年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

基隆罷免連署造假！國民黨前主委、前民政處長等7人　判決出爐 　

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

彰化金髮女開休旅車撞電桿！帶受傷女兒棄車落跑　酒測值0.79

台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月

洗錢犯「20秒」8樓衝2樓還暗爽　下秒警追上噴辣椒水緝捕歸案

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

宜蘭台9丁線機車撞護欄倒路旁！騎士消失疑墜谷　警消搜救中

「培訓後月入百萬」年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

基隆罷免連署造假！國民黨前主委、前民政處長等7人　判決出爐 　

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

彰化金髮女開休旅車撞電桿！帶受傷女兒棄車落跑　酒測值0.79

台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月

洗錢犯「20秒」8樓衝2樓還暗爽　下秒警追上噴辣椒水緝捕歸案

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

「重機具超人」哀怨問：花蓮找誰才有用？

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

人妻「產子4度裂傷」　夫竟嫌棄外遇酒店妹

信義區台港7男女大戰！台女被抓髮+掌摑腦震盪

一樓一鳳門綁緞帶尋芳　負責人遭起訴

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

更多熱門

相關新聞

林業保育署台東分署甄選16名森林護管員

林業保育署台東分署甄選16名森林護管員

林業及自然保育署台東分署宣布，115年度森林護管員甄試即將展開，預計錄取16名人員，為近年規模最大的一次招考，其中包含5名原住民族保障名額。報名自114年9月30日至10月30日止，採通訊報名方式，以郵戳為憑；甄試訂於同年11月29日至30日舉行。

爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

台東藍海生活節浪漫開演　湖畔音樂與水舞照亮夜空

台東藍海生活節浪漫開演　湖畔音樂與水舞照亮夜空

台東幼教雙星榮獲全國創新大獎

台東幼教雙星榮獲全國創新大獎

台東消防局籲用電安全　落實「五不一沒有」

台東消防局籲用電安全　落實「五不一沒有」

關鍵字：

徐超斌超人醫師台東

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面