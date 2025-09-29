爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

▲台東「爺奶咖啡車」展現高齡新力量。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府今年以「Taitung樂齡夢想館」為主題，參加在台北舉辦的第六屆「Cares Expo Taipei 2025 台北國際照顧博覽會」，展現該縣多年來推動高齡友善政策的成果。其中，由長者親手沖煮咖啡、烤製鬆餅的「爺奶咖啡車」成為現場焦點，吸引不少參觀民眾駐足體驗，象徵長者不僅是照顧的接受者，更能主動參與社會，傳遞跨世代的溫暖。

面對台東縣邁入超高齡社會的挑戰，縣府選擇將長者角色轉化為社區資源。縣府表示，透過推動「高齡人力再運用」，鼓勵銀髮族走出家門，不僅豐富自身生活，也提升社區互動。此次「爺奶咖啡車」即是具體實例，長者以熱情服務展現專業態度，讓民眾感受到高齡生活的活力與價值。

「樂齡夢想館」展區中也呈現多項政策措施，包括每月提供全國最高額度 1500 點的「台東卡」交通補助，以及密度最高、超過 200 處的社區照顧關懷據點與文化健康站，涵蓋共餐、送餐、健康促進及延緩老化服務。另有「敬老好視力配鏡」、「樂齡懷舊與體適能方案」及「獨老智能守護緊急救援」等措施，從交通、健康到生活各層面，建構完整的高齡支持網絡。

除了咖啡車外，展出的「懷舊創新團創手作」和「百歲人瑞故事寫真書」也受到關注。展品透過長者生命經驗與創作，呈現地方人文底蘊。一名觀展者分享，看到長者不只是接受照顧，而是以故事與行動參與社會，讓人深受感動。

台東縣政府同時提出長遠規劃，與國有財產署及東基醫療財團法人合作，將太平榮家舊址轉型為「日昇月好海岸村」，規劃成全國最大公有地長照園區，面積達 9.2 公頃。園區採「持續照護退休社區」（CCRC）模式，提供醫療、居住、健康促進與長期照護一體化服務，讓長者可依健康狀況調整照護層級，實現「在地安老」。第一期工程預計於 2028 年完成，將提供約 350 戶銀髮養生住宅。

縣府強調，藉由博覽會平台，期望與全國分享實務經驗，也吸收新知，持續優化服務。從交通補助到咖啡車行動，再到養生村藍圖，台東正嘗試以「共融與共好」的模式，在高齡化社會中建立新典範。