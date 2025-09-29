台東幼教雙星榮獲全國創新大獎　新生與豐田附幼展現創意能量

▲台東幼教雙星榮獲全國創新大獎。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

新生幼兒園由園長曹玉滿帶領教師團隊，以「閱來閱會～說~的語文旅程」為主題，設計結合聽、說、讀、寫、演的語文課程，鼓勵幼兒主動探索、勇於表達。評審認為，課程不僅突顯語文學習的多元面向，也藉由歷程紀錄與反思展現教師專業，因而在眾多參賽學校中脫穎而出，獲頒特優獎。園內教師平日亦積極參與專業社群，將課程成果轉化為共享資源，進一步擴散教育影響力。

豐田國小附設幼兒園則以「點亮豐田 亮點豐田」為題，將足球融入課程設計，連結特教、體育、文化與社區資源，建構「幼小共學」、「祖孫共學」及「社區共學」三大系統。園方以 SOCCER 教學模型與自主學習鷹架引導幼兒，幫助孩子在學習過程中找到自信與光芒。這項課程模式獲得評審肯定，榮獲學校經營創新類甲等獎，被視為偏鄉小校教育創意與韌性的代表。

台東縣教育處指出，兩校的表現充分展現「幼兒為本」的教育精神，課程兼具在地特色與國際視野，不僅是對教學成果的肯定，也象徵台東幼教持續向上躍升的潛力。

頒獎現場氣氛熱烈，與會者一致認為，此次得獎凸顯偏鄉教育在資源有限下，仍能以創意與專業走出特色之路。未來縣府將持續支持學校推動創新教學，鼓勵結合地方文化與資源，打造更多具亮點與前瞻性的課程，讓孩子在學習過程中被看見、在教育舞台上自信成長。