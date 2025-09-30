堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

▲土石泥流沖入校園，整理相當費時，學生憂心恐無法在連假後正常上課。（圖／鏡週刊提供，下同）

9月23日，強颱樺加沙由台灣南部鵝鑾鼻海域往西朝中國廣東前進，雖未直接衝擊台灣本島，但外圍環流夾帶的豐沛雨量，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，6千多萬噸的洪水傾瀉而下。

首當其衝受害的，正是位於堰塞湖下方的花蓮縣光復鄉市區，這條夾帶泥砂、石塊的凶猛混沌黑龍，以迅雷不及掩耳的速度沖進光復鄉，所經之處的人事物瞬間被吞沒入腹，許多人車因躲避不及，直接淹沒在泥流中，網路上流傳的驚悚畫面，震撼全台人心。

▲搜救人員徒步將生還民眾背出災區送醫。

這場被喻為台灣颱風史上罕見的特殊天災，截至29日為止，已造成18人死亡、6人失聯、107人受傷，財物損失更是難以估計。

▲來自全台各地的「鏟子超人」，主動前往花蓮災區，協助災民重整家園。

對於為何會造成如此重大傷亡的原因，各界議論紛紛，其中有關受災區事前的撤離標準，更是引發諸多討論。本刊調查，此次造成災害的堰塞湖，係今年7月薇帕颱風來襲期間，因馬太鞍溪上游支流崩塌阻塞河道所形成，農業部林業保育署花蓮分署7月26日發現後，即成立緊急應變小組，申請空勤總隊派遣直升機進行多次空勘，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂裝設水位計，進行水位追蹤監測。

根據相關資料顯示，該堰塞湖天然壩高約2百公尺，壩體體積逾2億立方公尺，最大蓄水量約為9千1百萬噸，後續由陽明交通大學團隊進行調查監測、危險度及災害風險評估，訂定堰塞湖警戒機制及影響範圍。

這段期間，林保署與農業部至少召開過5次專案會議，邀請土木專家、大學教授集思廣益，討論各種防減災方案及預警機制。由於馬太鞍溪堰塞湖位處偏遠山區深谷，開設溪床便道需3個月以上，專家評估，就算僅以日常雨量推估，也會在10月初發生溢流，因此開設施工便道根本緩不濟急。

加上壩區土石鬆軟且邊坡仍崩塌，工程重機具難以穩定施工，施工危險性高，若以埋設炸藥爆破的方式處理，恐因震動引發更大規模崩塌，最後決定先暫時以即時影像及機動檢討預警基準值等強化監測，配合下游河床疏濬、堤岸加強及開口堤封堵與馬太鞍橋墩補強，加強堰塞湖預警機制。

▲國軍主動前往災區協助，除了救援民眾外，也負責環境消毒工作。

面對樺加沙來襲，9月17日，農業部依報告數據建議花蓮縣府撤離259戶、共697人；2天後，農業部指影響範圍縮小至1百多戶，21日農業部再依數據要求撤離180戶，人數約500人。由於撤離規模一縮再縮，內政部長劉世芳不放心，特地致電前內政部長、防災專家李鴻源請求協助。

李鴻源隨即召集台大土木團隊重新運算，結果顯示「非常嚴重」。當晚，內政部緊急指示花蓮縣政府將撤離範圍擴大到1800戶、總計8千多人；花蓮縣政府接獲通報後，翌日清晨8時起，陸續透過廣播車、村里長系統要求該區民眾撤離，但因非屬強制撤離行動，約5千名位民眾選擇「垂直避難」，也就是直接待在家中2、3樓。

但洪災過後，不少受害民眾出面指控，事前根本沒接到縣府的撤離通知，還有村里廣播系統故障無法使用，否則不會傻傻待在家中等洪流到來。

知情人士指出，此次死傷最嚴重的大同村，不管是在陽明交大或台大的報告中，都被歸類為優先撤離區域，可能執行撤離的花蓮縣府忘記面對天災時，要謹守「料敵從嚴」的原則，僅以宣導方式進行，未挨家挨戶勸離，才會造成悲劇發生。



