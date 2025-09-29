整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度

▲有網友聲稱自己的阿姨找朋友送了一車便當去花蓮災區，被抓包是AI生成圖片。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉受洪災肆虐，家園滿目瘡痍，全台各地的「鏟子超人」趁著連假期間湧入、協助救災，也有不少民眾熱心捐贈物資給災民和志工。然而網路上有人發現，有網友宣稱自己阿姨找朋友送了一車便當進災區，還分享一張照片，畫面中的廂型車載滿便當，看起來數量相當驚人，不過很快就被眼尖的網友發現，根本全是「AI便當」。

光復鄉遭洪水侵襲，全台人民團結一心，有錢出錢、有力出力，大量的人力和物資湧入災區，盼讓居民早日恢復正常生活，沒想到竟然疑似有人利用這股熱潮發文分享假圖片，博取關注。

一名大頭照為女性的Threads帳號28日發文表示，新聞說花蓮災民只能吃包子饅頭，讓阿姨心疼得睡不著，於是想辦法找朋友湊一車便當，送進災區，還有感而發說善良不是有錢人的專利。

該文同時還附上一張圖片，畫面是一輛廂型車的後座，載了上百個以透明塑膠盒裝的便當。不過很快就有網友發現，這些便當擺放得似乎太過整齊，有些橡皮筋竟然被便當盒吃進去，不符常理，再細看便當菜色，根本無法辨識內容物；更明顯異常的地方在於，台灣大多便當都是紙盒，就算是塑膠盒，也沒有全透明的餐盒，因此眾人立刻揭穿該圖為AI生成的模擬圖片。

▲網友發現，便當擺放太過整齊，且有些橡皮筋竟然被便當盒吃進去，不符常理。（翻攝自Threads）

然而這篇圖文仍吸引到上萬名網友按讚，還有人大讚原po家人真有愛心、很感人，不過立刻有其他人打臉指出照片中的疑點，更發現發文的帳號根本是這個月才剛剛創立，懷疑是網軍在養帳號，留言狠諷：「謝謝你跟你阿姨????????現在災民有ai可以吃了」、「是有多目幹才看不出是AI啊」、「AI圖文不要蹭熱度騙流量啦，人家在救災、送物資，就你在這邊鬧事」、「這是AI圖，不要蹭啦乾」。

▲網友抓包「AI便當」，還用魔法反擊魔法，生成一張「翻車圖」回敬。（翻攝自Threads）

還有人用AI圖反擊，生成一張「翻車照」回敬原po：「翻車了 大家都不用吃了」，或是便當盒全空的照片笑稱：「因為要等開會完才能放行，結果等太久，阿姨吃光便當了」。

原po發現被揭穿後，今在留言區回應聲稱，「我不是說我阿姨了嗎，Ai圖示意怎麼了嗎？」還揚言要把謾罵的留言都截圖下來，其他不再回應，但隨後又附上自己常吃的便當店名稱，讓大家看傻了眼，繼續砲轟：「圖片沒有標註『AI資訊』，已檢舉。」「好了啦，想要流量就說，屁話那麼多，還打全名出來，有夠假」、「那是真是假有什麼證明？位置在哪裡？拍張照片來看看」。

▲被抓包造假後原po改口反嗆：「Ai圖示意怎麼了嗎？」（翻攝自Threads）



