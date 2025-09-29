　
生活 生活焦點

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

光復鄉受災教師發文批評「這幾天完全沒有看到國民黨的人」。（翻攝自Lâu Thiat Uí臉書）

▲光復鄉受災教師發文批評「這幾天完全沒有看到國民黨的人」。（翻攝自Lâu Thiat Uí臉書）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤遭泥漿洪水重創，週末連假各地民眾發揮愛心，變身「鏟子超人」前進災區協助復原。不過同為受災戶的當地教師劉哲瑋在臉書批評「這幾天完全沒有看到國民黨的人」，質疑國民黨基層組織至今仍不管災民死活。但有網友認為，救災不分黨派，多數人進到災區不會特別表明身分，呼籲此時此刻別再搞分化。

劉哲瑋28日在臉書開炮，寫到「我跟各位說，國民黨在光復有鄉黨部，然後我這幾天完全沒有看到國民黨的人。國民黨在花蓮縣各鄉鎮市也有基層組織，然而國民黨的人呢？」質疑國民黨至今完全不管災民死活，「這就是國民黨跟王、后所謂關心鄉親嗎？」

劉哲瑋表示，他明白政黨在這時候不適合大聲宣傳，但身為在光復住了2年多且同為受災戶的居民，他認為必須把看到的事實說出來。

消息曝光後，留言區雖有不少聲援中央的聲音，但多數網友認為，當下救災不應再去分化彼此，「救災請不要政治化，那些沒穿背心的人就沒有其他黨派人士嗎？請不要當老鼠屎」、「國家已遭遇如此困難，不要再搞對立了！」「所以過去幫忙要掛個牌子上面寫『我是國民黨』？這種分化就免了吧」、「張善政不是人？心中有藍綠到哪裡都會用這種想法判斷」、「還要撕裂…到底是救災還是搞政治」、「救災還在那邊認真的分辨黨派…」、「大家都拿鏟子在救災，只有你有時間分辨誰是哪個黨派」。


