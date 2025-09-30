傅崐萁被要求挖淤泥「雨鞋終於髒了」　他臉書發文談此事

記者葉國吏／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受到重創，不少志工湧入協助清理，也有不少政治人物在現場出現。其中國民黨立院總召傅崐萁是焦點之一，有現場義工見到他直接要求他幫忙清淤泥，傅崐萁的反應被全程目睹，造成網路熱議。而傅崐萁自己也在臉書提及此事。

▲傅崐萁挖淤泥。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

傅崐萁29日晚間在臉書發文感謝湧入災清協助的「鏟子超人」，同時也謝謝民進黨、民眾黨朋友們全力支援，感謝張善政市長、國民黨青年團、立法院助理及各地民意代表們，默默捲起袖子在災區角落一鏟鏟地付出。許多網紅的「救災教學影片」，「我們全部存檔作為學習教材，累積經驗預防重蹈覆轍。」

▲傅崐萁發文談論挖淤泥一事。（圖／翻攝臉書／傅崐萁）

發文中傅崐萁提到，「今天（29日）下午在佛祖街延街詢問各受災戶，有什麼需求我來幫忙聯繫！遇到一群可愛的年輕朋友，分別來自台北、新北、桃園，高雄，屏東！LINE群組一吆喝，數十人說來就來，他們俐落迅速地消滅幾十公分高的淤泥，『傅總召，別光站著，你也要幫忙鏟啊』，輸人不輸陣，我雖然今天已在外奔走近7-8個小時，肌力不夠但面子不能輸，當場就拿起鏟子，試了幾鏟可能不及格，但誠意滿滿，也謝謝這些年輕又有愛心的鏟子超人。」

傅崐萁文中提到的這段正好被媒體拍下，畫面在Threads瘋傳。網友轉發表示「這幾天看到最開心的新聞！！傅崐萁的雨鞋終於髒了」；不過也有網友表示「傅崐萁真的親民，不像有些人只會叫你自己來。」