金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

▲金錢豹董座夫妻袁昶平、吳菀庭爆出賴帳不還、找黑衣人協商等爭議。（翻攝葳格中學官網）



金錢豹創辦人袁昶平去年喜迎第二春，與小他24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚，但現在卻有廠商出面，指控袁、吳2人以校區整建裝修名義，尋求廠商施工，事後卻故意賴帳，還以司法濫訴、找黑衣人協商等方式威脅。除此之外，袁、吳2人還被爆長期收受回扣，吳女更指示下屬，以作假帳方式來讓她及家人買精品、出國旅遊，甚至還坐擁數千萬元的勞斯萊斯豪車，多年來恐已掏空近億元校產，十分惡劣！

營造商Ａ先生指控，先前葳格高中獲得家長總會長贊助3,500萬元，進行北屯校區電腦設備教室、西屯校區國際部進行大規模整修，但吳女竟虛報、挪用工程款，被家長總會長知道後大為惱火，因而縮減一半的贊助款。沒想到，Ａ先生跟團隊施工完成、驗收後，卻被吳女賴帳千萬元，他只能尋求司法救濟。

▲Ａ先生指控，吳女向他表示要收取5％回扣，雙方還簽訂備忘錄。（讀者提供）

Ａ先生指出，他同時承攬袁昶平旗下葳格建設位於南投的建案工程，也被袁用違法傾倒工程廢棄物誣陷，所幸司法還他清白。不料，袁的律師竟找來黑衣人，邀他到飯店談判，要他拿出300萬元「搓圓仔湯」，他身心備受壓力、恐懼，只能向警方報案。

▲B先生控訴，吳女將私收的回扣現金，放在學校辦公室內的保險箱中。（讀者提供）

此外，知情人士B先生也表示，擔任葳格執行董事的吳菀庭長期向備品、 書籍、旅行社、制服、交通車等多家廠商收受回扣，等收取高額回扣，連學校會計長也長期受吳女指使，以作假帳讓其購買精品；甚至家人出國，也擅自核銷學校費用，還出入都有數千萬元的勞斯萊斯代步，多年來掏空校方資金恐達億元。

▲Ａ先生指控袁、吳2人違法，損害學校師生、廠商權益。（讀者提供）

B先生說，袁昶平夫妻向台中市府承租葳格北屯校區用地，卻違法設立寶麗金休閒事業股份有限公司，對外聲稱是作為「葳格國際會議中心」，但實則經營婚宴會館，除了向寶麗金收取每月高達200萬元的租金，更涉及逃漏稅，遭質疑二人根本就是利用該場址來洗錢。

▲Ａ先生指控，他承攬葳格高中國際部（圖）的整修工程，卻遭吳女收回扣、賴帳。（翻攝Google Maps）

針對A先生等人指控，葳格高中執行董事吳菀庭表示，並無投訴人所指賴帳等問題，而是A先生未提供工程合約，學校無法按程序付款；且A先生的估價也有問題，從開價2200萬元一變再變，經議價後才降為1100萬元，這些過程A先生都沒有講清楚。

吳菀庭強調，A先生非首次與葳格合作，不管任何工程，葳格都是先依約給付訂金，絕無拖欠，目前雙方已進入訴訟，將由法院釐清。



