6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

記者陳冠宇／綜合報導

一個多月前，大陸25歲的陳女士發現自己6個月大寶寶的胃口突然變差，喝不下奶，還莫名出現反覆惡心、嘔吐等症狀。輾轉求醫兩周後，寶寶在當地確診為嚴重的鉛中毒，陳女士自己也一併中了毒。

陸媒《潮新聞》報導，母子前往浙江一家醫院進行驅鉛治療，細查根源，竟是因為她在網上學的「護膚法」。

每到夏天，陳女士手上就會冒汗皰疹，她看到有網友推薦用「醋酸鉛濕敷法」泡手能治汗皰疹，於是就自行在網上購買了醋酸鉛溶液，未加稀釋就每天多次用來濕敷、洗手，將近快一個月。

加上第一次當媽媽，陳女士格外注重衛生，用醋酸鉛溶液洗手的次數也很頻繁，殊不知，這些殘留在手上的醋酸鉛溶液不僅毒害了自己，也因為她給孩子泡牛奶、洗奶瓶、餵食而通過間接接觸滲入了孩子的皮膚。

在當地醫院查出寶寶的血鉛濃度高達700μg/L（正常<100μg/L），陳女士本人血鉛也超過600μg/L，遠超正常值。陳女士非常後悔，沒想到這個看似「衛生」的行為，導致了鉛在母女體內的蓄積中毒。

事實上，醋酸鉛濕敷並不安全。在大陸，醋酸鉛濕敷曾用於治療急性滲出性皮膚病，濃度通常很低。但是因其潛在毒性（特別是鉛毒性），此法在正規醫療中已逐步被更安全的療法取代。

浙江醫師李國輝指出，醋酸鉛是一種水溶性鉛鹽，可以通過皮膚吸收，是重要的鉛暴露途徑。如果皮膚存在微小傷口、濕疹、汗皰疹，毒性物質便可長驅直入，醋酸鉛的滲透吸收速度會急劇增加。鉛一旦進入血液，解離成鉛離子（Pb²⁺），便隨血流遍布全身，開始破壞過程。