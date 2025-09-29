　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

▲▼嬰兒,寶寶,母子。（圖／達志影像／示意圖）

▲嬰兒。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳冠宇／綜合報導

一個多月前，大陸25歲的陳女士發現自己6個月大寶寶的胃口突然變差，喝不下奶，還莫名出現反覆惡心、嘔吐等症狀。輾轉求醫兩周後，寶寶在當地確診為嚴重的鉛中毒，陳女士自己也一併中了毒。

陸媒《潮新聞》報導，母子前往浙江一家醫院進行驅鉛治療，細查根源，竟是因為她在網上學的「護膚法」。

每到夏天，陳女士手上就會冒汗皰疹，她看到有網友推薦用「醋酸鉛濕敷法」泡手能治汗皰疹，於是就自行在網上購買了醋酸鉛溶液，未加稀釋就每天多次用來濕敷、洗手，將近快一個月。

加上第一次當媽媽，陳女士格外注重衛生，用醋酸鉛溶液洗手的次數也很頻繁，殊不知，這些殘留在手上的醋酸鉛溶液不僅毒害了自己，也因為她給孩子泡牛奶、洗奶瓶、餵食而通過間接接觸滲入了孩子的皮膚。

在當地醫院查出寶寶的血鉛濃度高達700μg/L（正常<100μg/L），陳女士本人血鉛也超過600μg/L，遠超正常值。陳女士非常後悔，沒想到這個看似「衛生」的行為，導致了鉛在母女體內的蓄積中毒。

事實上，醋酸鉛濕敷並不安全。在大陸，醋酸鉛濕敷曾用於治療急性滲出性皮膚病，濃度通常很低。但是因其潛在毒性（特別是鉛毒性），此法在正規醫療中已逐步被更安全的療法取代。

浙江醫師李國輝指出，醋酸鉛是一種水溶性鉛鹽，可以通過皮膚吸收，是重要的鉛暴露途徑。如果皮膚存在微小傷口、濕疹、汗皰疹，毒性物質便可長驅直入，醋酸鉛的滲透吸收速度會急劇增加。鉛一旦進入血液，解離成鉛離子（Pb²⁺），便隨血流遍布全身，開始破壞過程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！突襲信義區
整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度
遊日注意！日本免稅制度要改了　懶人包一次看
大馬村長女兒是國腳！「那通逃命電話救了我」　王湘惠淚謝父親
快訊／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬！　
一群人衝花蓮救災！　他曝「蹭熱度亂象」：鏟沒幾下就開始自拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

中共四中全會10月20日起召開　將審議「十五五」規劃

陸載人飛艇「祥雲」首完成高原地形低空飛行　探究西南旅遊應用方案

外公離世去不了陶喆演唱會　退票被要求證明「外公是外公」

給狗狗戴隱形眼鏡？　背後原因超暖心：幫牠治病

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用　「時空壓縮」推演世界變遷

華南理工大學教師校內撞死一新生　今再傳車禍！退休教師遭撞

陸10歲女孩患「長髮公主症候群」　就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

中共四中全會10月20日起召開　將審議「十五五」規劃

陸載人飛艇「祥雲」首完成高原地形低空飛行　探究西南旅遊應用方案

外公離世去不了陶喆演唱會　退票被要求證明「外公是外公」

給狗狗戴隱形眼鏡？　背後原因超暖心：幫牠治病

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用　「時空壓縮」推演世界變遷

華南理工大學教師校內撞死一新生　今再傳車禍！退休教師遭撞

陸10歲女孩患「長髮公主症候群」　就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

全機嚇壞！乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

獨／王心恬砸100萬出國追F1　「拿到罕見簽名帽」霸氣送玖壹壹春風

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

KISS OF LIFE隊長爆包廂親暱影片外流！男偶像身分瘋傳　公司出面了

直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！現身突襲信義區　許光漢、張艾嘉全嚇傻

印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場　消防防災宣導吸引200人參與

亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

【光復再傳潰堤】民眾驚喊快跑啊！縣府緊急說明

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

陸前首富王健林遭「限制高消費」

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻 掙扎尖叫旁人無制止

中國前部長「收賄11億」遭判死刑緩期

陸10歲女孩患「長髮公主症候群」 就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

「給大爺一碗湯，他送一套房」　客服：真人真事

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道 糞便污染物臭味滿坑

華南理工大學教師校內撞死一新生 今再傳車禍！退休教師遭撞

外公離世去不了陶喆演唱會　退票被要求證明「外公是外公」

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

更多熱門

相關新聞

眼周保養搭載冰涼晶石舒緩有感！

眼周保養搭載冰涼晶石舒緩有感！

眼周的保養真的是看起來不顯老的關鍵，而眼部肌膚相對其他部位更加薄、使用次數也更頻繁，當然需要更專注的呵護，近期Dior全新推出的精萃再生微導眼凝萃用起來很有感，搭配上獨特設計的360°彈性微導按摩壓頭，早晚按摩立刻有放大雙眼的效果。

美周記／資生堂推出抗皺神器吸買氣

美周記／資生堂推出抗皺神器吸買氣

萌娃吃飯變快必有詐　狗狗狂討食

萌娃吃飯變快必有詐　狗狗狂討食

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

配方奶爭議　專家揭乳糖有助腦部、神經發育

配方奶爭議　專家揭乳糖有助腦部、神經發育

關鍵字：

鉛中毒寶寶護膚

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

孫生花蓮救災畫面曝光

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面