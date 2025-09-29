　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪乳賓士女疑吸笑氣逆撞2車釀4傷　落跑被捕露事業線嘟嘴狂吹

▲廖姓女子駕駛白色賓士轎車逆向連撞2車後逃逸。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲廖姓女子駕駛白色賓士轎車逆向連撞2車後逃逸。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

34歲廖姓女子駕駛白色賓士轎車疑似吸食笑氣致精神不濟，逆向連撞2車後肇事逃逸，造成被撞車輛駕駛及乘客4人受到擦挫傷，警方獲報後立即調閱監視器畫面迅速將廖女連車帶回進行酒測，並在車內查獲笑氣鋼瓶。全案警詢後依毒駕及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

▲廖姓女子駕駛白色賓士轎車逆向連撞2車後逃逸。（圖／中壢警分局提供、下同）

中壢警分局興國派出所於28日20時許獲報，在中壢區中央西路二段有交通事故發生，立即派員到場，經了解，廖女駕駛自小客車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛自小客車發生交通事故，致使第2輛遭撞擊之車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，廖女於事故後駛離現場。

▲▼警方在車內查獲笑氣鋼瓶，並對廖女實施酒測其值為零。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方在車內查獲笑氣鋼瓶，並對廖女實施酒測其值為零。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方在車內查獲笑氣鋼瓶，並對廖女實施酒測其值為零。（圖／中壢警分局提供）

警方立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內在事故不遠處的中山路，發現停在路邊的白色賓士轎車，員警立刻敲車窗叫喚在車內吸食笑氣的廖女下車，將露出事業線的廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，同時對廖女進行酒測，其值為零，但廖女辯稱沒吸笑氣，昨天從花蓮回來都沒睡覺快睡著了，全案警詢後依毒駕及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

▲▼警方在車內查獲笑氣鋼瓶，並對廖女實施酒測其值為零。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對各類危險駕駛零容忍，無論是酒駕、毒駕都將從嚴依法究辦。也呼籲民眾切勿因一時好奇或僥倖心態誤觸法網，更不要將自身與他人安全置於險境，共同守護道路交通安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ryu拍片自責說謊！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打
人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」
味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱
快訊／第18具遺體　身分確認！
台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！　讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

快訊／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署遺憾發聲：協助家屬並撫卹

豪乳賓士女疑吸笑氣逆撞2車釀4傷　落跑被捕露事業線嘟嘴狂吹

光復市區不淹了！馬太鞍溢流溪水成功改道　臨時堤防趕工中

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

災民泡水車被剝皮收5千拖吊費　花蓮縣府緊急統籌吸收費用

救災善心物資已滿倉！花蓮縣府籲暫停捐贈　再度公布捐款專戶

獨／想救卻救不到的最痛撤退令　特搜還原佛祖街「沉重烙印」

獨／休旅車狂衝！駕駛低頭撿食物撞民宅毀4車　屋主心酸曝巧合

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

快訊／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署遺憾發聲：協助家屬並撫卹

豪乳賓士女疑吸笑氣逆撞2車釀4傷　落跑被捕露事業線嘟嘴狂吹

光復市區不淹了！馬太鞍溢流溪水成功改道　臨時堤防趕工中

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

災民泡水車被剝皮收5千拖吊費　花蓮縣府緊急統籌吸收費用

救災善心物資已滿倉！花蓮縣府籲暫停捐贈　再度公布捐款專戶

獨／想救卻救不到的最痛撤退令　特搜還原佛祖街「沉重烙印」

獨／休旅車狂衝！駕駛低頭撿食物撞民宅毀4車　屋主心酸曝巧合

女遭多男「集體性侵」　地點就在教堂外

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

《間諜家家酒》女兒回歸、《我英》邁完結　10月新番強檔看不完

才擺脫挪用鉅款嫌疑！　李荷妮「涉違法10年」接受警方調查中

17歲就少年白！《終極》五熊「懷孕後更白」近況照曝：以前是困擾

吳姍儒遭爆和《一字千金》無法溝通！　製作人出面說話「揭真實情況」

人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

社會熱門新聞

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復市區不淹了！馬太鞍溢流溪水成功改道

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

光復災民怒吼：官員只會來打卡

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

即／增至18死！加里洞花蓮溪河道旁尋獲1遺體

即／興達電廠36歲男陳屍辦公室

即／淡水重車禍　24歲男死亡、20歲女重傷

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

即／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

更多熱門

相關新聞

屏東南州怪異車禍！小客車「超慢速」逆行

屏東南州怪異車禍！小客車「超慢速」逆行

屏東縣南州鄉勝利路深夜驚現交通事故！27日晚間10時40分，勝利路1-1號路口上演驚險一幕、車男（30歲）駕駛的小客車離奇地慢速駛進逆向車道，連撞兩輛正在等紅燈的大貨車，場面令人倒抽一口氣。

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

毒蟲拒檢騎車狂逃　猛撞警車噴飛被逮

毒蟲拒檢騎車狂逃　猛撞警車噴飛被逮

桃園3車連環撞釀2傷　肇事女疑精神不濟闖禍

桃園3車連環撞釀2傷　肇事女疑精神不濟闖禍

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

關鍵字：

大胸女駕賓士逆向連撞精神不濟吸笑氣

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

孫生花蓮救災畫面曝光

今變天！　午後雨區擴大

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面