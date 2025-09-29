豪乳賓士女疑吸笑氣逆撞2車釀4傷　落跑被捕露事業線嘟嘴狂吹

▲廖姓女子駕駛白色賓士轎車逆向連撞2車後逃逸。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

34歲廖姓女子駕駛白色賓士轎車疑似吸食笑氣致精神不濟，逆向連撞2車後肇事逃逸，造成被撞車輛駕駛及乘客4人受到擦挫傷，警方獲報後立即調閱監視器畫面迅速將廖女連車帶回進行酒測，並在車內查獲笑氣鋼瓶。全案警詢後依毒駕及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

中壢警分局興國派出所於28日20時許獲報，在中壢區中央西路二段有交通事故發生，立即派員到場，經了解，廖女駕駛自小客車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛自小客車發生交通事故，致使第2輛遭撞擊之車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，廖女於事故後駛離現場。

▲▼警方在車內查獲笑氣鋼瓶，並對廖女實施酒測其值為零。（圖／中壢警分局提供）

警方立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內在事故不遠處的中山路，發現停在路邊的白色賓士轎車，員警立刻敲車窗叫喚在車內吸食笑氣的廖女下車，將露出事業線的廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，同時對廖女進行酒測，其值為零，但廖女辯稱沒吸笑氣，昨天從花蓮回來都沒睡覺快睡著了，全案警詢後依毒駕及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對各類危險駕駛零容忍，無論是酒駕、毒駕都將從嚴依法究辦。也呼籲民眾切勿因一時好奇或僥倖心態誤觸法網，更不要將自身與他人安全置於險境，共同守護道路交通安全。