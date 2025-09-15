728豪雨逆撞機車！肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

▲埔里鎮居民魏姓男子疑因誤以為開車撞死人，竟在自宅釀氣爆重傷身亡。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

魏姓男子於8月初開車行經中潭公路草屯路段，疑因天雨視線不佳、未注意調撥車道開上對向車道，與一台機車相撞，造成對方騎士重傷送醫，但魏男事後誤以為撞死人、擔心無力賠償，時隔6天竟於埔里鎮自宅釀氣爆輕生，造成全身75％燒燙傷，經送醫急救後仍回天乏術，令人唏噓不已。

本起不幸發生於8月8日早上8時許，南投縣消防局獲報得知埔里鎮一處透天厝民宅傳出瓦斯氣爆，一樓鐵門被炸開、屋外滿地碎片，景象相當驚悚，更造成57歲住戶魏男全身多處燒燙傷，緊急被轉送往台中市中山醫院急救，可惜在加護病房幾天後仍因傷重過世。

在地公益團體南投縣生活重建協會理事長邱慶禧透過臉書PO文回顧，魏男家屬因經濟窘迫，協會受鎮公所之託協助魏家喪葬處理費用，而他日前赴喪家致意時，看到靈堂上的魏男照片大吃一驚，因為他正是魏男先前發生車禍時的目擊者。

▲車禍現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

邱慶禧指出，8月2日當天因豪雨成災，造成中潭公路雙冬路段土石坍方、原本四線道被縮減為兩線，他當時從草屯鎮批發市場買完要提供給弱勢群的便當食材，正開車向東要返回國姓鄉，途中即遇上該起嚴重車禍：騎著機車的年輕人與魏男駕駛的逆向轎車猛烈相撞，機車當場解體、零件四散，騎士也被拋飛、重摔在轎車駕駛座旁，他立刻撥打119通報，隨即離開現場。

據了解，魏男當時於車禍發生後留在現場，向警方供稱因前方三角錐疑遭前車撞倒、才未注意到調撥車道而逆向開上對向車道，而機車騎士疑因戴全罩安全帽、又下雨視線不佳，也未能注意到有逆向車駛來，才會發生車禍。

家屬向邱慶禧轉述，魏男因誤以為騎士當場死亡、驚懼自責，回家後對家人說：「我撞死人了，不知道該怎麼辦？」最後因承受不了壓力而點輕生，然而後續竟得知機車騎士雖身體多處骨折，但已無生命危險、仍住院治療中；邱慶禧心痛表示，這場意外因一時誤解與缺乏溝通，讓原本還有希望的家庭失去支柱，也呼籲生命可貴，無論遇到什麼事，能多一點冷靜、溝通與了解，也許結果就會完全不同。