毒蟲拒檢騎車狂逃　逆向闖紅燈時速破百！猛撞警車噴飛被逮

記者楊熾興／桃園報導

有多項毒品前科的42歲張姓男子，22日凌晨騎乘機車看見巡警即闖紅燈逃逸，沿途逆向6次、闖紅燈13次，車速更一度飆破百公里，明顯危及用路人安全，最後因車速過快撞上警車，受傷送醫治療；經檢視，張嫌手臂上有針孔痕跡，不排除有毒駕駛可能，詢後依公共危險罪移送偵辦。

▲張姓毒蟲凌晨騎機車見巡警竟闖紅燈狂逃，最後撞上攔截之巡邏車噴飛跌落。（圖／中壢警分局提供）

▲▼張嫌沿路逆向6次、闖紅燈13次還一度飆破百公里，警車與機車碰撞後毀損嚴重。（圖／中壢警分局提供）

22日凌晨2時40分許，張姓男子騎乘機車在中壢區龍岡路、健行路口發現巡邏員警後，即心虛的闖紅燈逃竄，員警隨即開啟警鳴器、警示燈示意攔停，但張嫌持續拒檢，過程中在中北路、環中東路等周邊道路逆向6次、闖紅燈13次，車速更一度突破時速百公里，明顯危害用路人安全。

其後張嫌行經環中東路75號前，因車速過快未能及時減速，直接撞上攔截之警車，張嫌當場噴飛跌落，並造成警車擋風玻璃與車頭毀損，張嫌則受有骨折、擦挫傷等傷勢，送醫後無大礙。經檢視，張嫌手臂上有針孔痕跡，不排除有施用毒品後騎乘機車可能，詢後依公共危險罪移送偵辦。至於是否涉及施用毒品駕車部分，待抽血檢驗後再行釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，張嫌在短短數分鐘內，多次高速逆向、連闖紅燈，完全漠視其他用路人生命安全，警方將依法嚴辦。更呼籲民眾切勿以身試法，以維護公眾安全。