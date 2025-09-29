　
政治

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所，並派官兵協助救災。陸軍十軍團今（29日）表示，至今十軍團官兵已投入共230人次；在部分地區因環境受限無法使用重型機具，官兵與地方民眾攜手合作，合力搬移廢棄物與受困車輛，另官兵即便在救災過程中餐風露宿，但為了讓民眾早日恢復正常生活，也甘之如飴。

▲陸軍十軍團官兵合力將陷入淤泥的車輛移走。（圖／十軍團提供）

▲陸軍十軍團官兵合力將陷入淤泥的車輛移走。（圖／十軍團提供）

強颱樺加沙雨勢讓馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，滾滾泥流不僅沖斷馬太鞍橋，更覆蓋光復鄉市區多處，目前已知18人罹難，而十軍團則自25日就已派官兵到場協助救災，採「夜間作業、日間休整」方式執行，除支援各式機具，工兵部隊也自行攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進，加速復原速度。

十軍團29日說，今持續於夜間投入復原任務，面對部分地區因環境受限無法使用重型機具，官兵與地方民眾攜手合作，合力搬移廢棄物與受困車輛，憑藉堅強體力與團隊默契，逐步排除道路障礙，讓救災行動得以延續推進；另外，官兵即便在救災過程中餐風露宿，但為了讓民眾早日恢復正常生活，也甘之如飴。

▲陸軍十軍團表示，官兵即便餐風露宿，也甘之如飴。（圖／十軍團提供）

▲陸軍十軍團表示，官兵即便餐風露宿，也甘之如飴。（圖／十軍團提供）

十軍團表示，此次任務不僅展現了官兵的專業與韌性，更凝聚了軍民同心的力量，即使夜間作業環境不易，但國軍始終堅守崗位，與地方攜手努力，共同加速災後復原進程，盼能協助受災地區早日恢復安全與正常生活。

十軍團向《ETtoday新聞雲》指出，十軍團此次救災主要是支援機具及操作人員，前者方面包含照明燈車10部、裝土機6部（大山貓）、鏟裝機2部（小山貓）及傾卸車2部，操作手則每日46人，到目前為止5天，共230人次。

▲陸軍十軍團官兵合力將埋入淤泥中之廢棄物清除。（圖／十軍團提供）

▲陸軍十軍團官兵合力將埋入淤泥中之廢棄物清除。（圖／十軍團提供）

▲陸軍十軍團官兵合力將埋入淤泥中之廢棄物清除。（圖／十軍團提供）

▼陸軍十軍團官兵操作裝土機執行道路清淤作業。（圖／十軍團提供）

▼陸軍十軍團官兵操作裝土機執行道路清淤作業。（圖／十軍團提供）

09/28 全台詐欺最新數據

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前已知18死、7失聯、107受傷，災後除全台各地援手湧入，不少年輕人也回到自己的家鄉協助重建。味全龍投手吳俊杰來自光復鄉太巴塱部落，淹水時看到姑姑在家族群組中發求救影片，急忙跟球隊請假，趕回家鄉幫忙。

