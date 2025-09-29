5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

▲大陸遊客在瓦屋山景區遭遇超過2147萬元人民幣的停車費。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

有四川遊客28日上午發布影片稱，在眉山市洪雅縣瓦屋山景區遭遇2147萬4836.47元（人民幣，下同；約合新台幣9100萬元）的停車費。景區工作人員闢謠稱，「他是景區外的停車場，不是我們景區的，我們沒法干預。」

陸媒《大風新聞》報導，9月28日上午，一位四川遊客發影片稱，當天在瓦屋山景區停車場取車時遭遇天價收費，手機支付系統顯示停車4小時54分，需支付2147萬4836.47元。

這位車主吐槽說：「還有優惠，這還是有停車券減免5元（約合新台幣20元）後的收費金額，我都被震驚到了，目前還不敢取車」。他發布的影片顯示，支付界面系統提示金額異常：「金額過大，繳費前請確認」。

有去過瓦屋山景區的遊客表示，正常情況下12小時停車場收費也就是20元。大陸網友建議這位車主聯絡停車場的經營者詢問緣由，「一定是收費系統出問題」。

▼支付介面顯示「金額過大，繳費前請確認」。

瓦屋山景區工作人員證實已經看到相關影片，「他發的抖音確實是看到了，但是我們沒辦法干預，因為這不是我們景區的，我們也管不到人家」。工作人員澄清道，「他這個不是我們景區的停車場，那是景區外面的，應該是系統出問題了，我們景區需要闢謠」。

工作人員表示，「我們景區有專設的停車場，早上7點到晚上7點收費20元，如果過夜的話，加在一起是35元」，他說，2000多萬的停車費確實太離譜，「他怎麼可能付2000多萬的停車費？他就是點開了（手機支付界面）而已」。

工作人員提到，瓦屋山景區是在眉山市洪雅縣，遊客開車過來旅遊，建議停在景區專屬的停車場，而且景區停車場有人現場值守，事發的停車場可能沒人值守。

工作人員還說，具體怎麼處理，可能還是要問發影片的這位車主，他推測車主發影片是為了博取關注。

▼事發停車場。