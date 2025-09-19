　
社會 社會焦點 保障人權

看病隨便停！彰基周邊違規超嚴重畫面曝　機車族月吞287張紅單

▲彰基周邊商圈機車違停成檢舉天堂。（圖／民眾提供）

▲彰基周邊商圈機車違停成檢舉天堂。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院在周邊停車場設有2300多個機車格，但許多趕著看診或是前往探病的民眾，還是就近將機車停在路邊，結果出來發現機車上已經多了一張紅單，氣得直呼「看病還得順便繳罰單？」警方今年已經接獲檢舉違停高達2298件，每月平均287張紅單，面對停車亂象，警方也呼籲民眾遵守交通規則，避免一時方便反而因小失大。

根據彰化警分局統計，今年1到8月，光是彰基周邊道路的機車違停檢舉案件就高達2298件，平均一個月287件，等於一天開出近10張罰單！這些違規停車主要集中在旭光路、博愛街、南校街等路段，甚至蔓延到周邊小巷，機車亂停紅線、霸佔人行道與騎樓的狀況隨處可見。

▲彰基周邊商圈機車違停成檢舉天堂。（圖／民眾提供）

警方表示，所有違停案件都依《道路交通管理處罰條例》開罰，罰鍰從600元到1200元不等，其中光是旭光路就開了1107張罰單，佔整體將近一半，可說是「違規熱點中的熱點」。

據了解，彰基總院員工數千人，加上每天進出的病患與家屬，粗估每天有上萬人次出入周邊區域，但機車格位遠遠不足。許多民眾趕時間，乾脆鋌而走險，也引來「檢舉達人」緊盯。一位剛被開罰的家屬無奈表示：「趕著帶家人看醫生，繞了十分鐘都找不到車位，只好先暫停紅線，結果出來就收到罰單，真的很無奈！」

▲彰基周邊商圈機車違停成檢舉天堂。（圖／民眾提供）

▲彰基周邊設有停車場，汽機車3小時免費。（圖／民眾提供）

院方表示，其實在各期建築的地下室及周邊腹地，都有規劃停車場，總共提供1394個機車位。以教學研究大樓地下一樓為例，就設有279個機車格，開放給患者、家屬及一般民眾使用，前3小時免費， 從第4小時開始，每小時才收10元。院方呼籲，與其冒著被開罰600元的風險違停，不如把車停到合法停車場，省錢又安心。警方也呼籲民眾遵守交通規則，避免一時方便反而因小失大。

▲彰基周邊商圈機車違停成檢舉天堂。（圖／民眾提供）

09/18 全台詐欺最新數據

大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

