基因缺陷？男臉書免費捐精　她生下特殊兒才知「多人受害」

▲ 柯德曼透過捐精者成功懷孕。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名33歲母親透過Facebook免費精子捐贈社團成功懷孕，卻在兒子出生後發現孩子出現發展遲緩問題，疑似與捐贈者基因相關，為此出面呼籲其他女性謹慎考慮這種做法。

《每日郵報》報導，來自英國萊斯特的柯德曼（Laura Coldman）2018年8月結束一段感情，當時僅有一個6歲兒子，但她仍渴望擁有第二個孩子。猶豫近2年後，她在2020年6月決定以單身母親身份獨立育兒，並加入臉書上提供免費精子的社團。

起初她以為這個社團只是開玩笑，但深入了解後逐漸接受這個想法。很快就有一名捐贈者主動聯絡她，透過其他私密社團確認對方可信度後，得知這名男子獲得高度評價，便著手進行捐贈程序。

經過4次嘗試，柯德曼於2022年4月順利誕下8磅8盎司（約3.85公斤）的健康男嬰，取名卡倫（Calum Anthony Ryan）。她說道，「卡倫是我的全世界」，但隨著孩子逐漸長大，她發現卡倫出現明顯的發展遲緩現象，目前仍無法開口說話，正等待自閉症診斷結果。

柯德曼後來得知，透過同一名捐贈者的精子生下的其他孩子也出現類似的神經發展差異特徵，「我相信卡倫的複雜需求可能是捐贈者導致的結果，因為其他使用相同捐贈者的媽媽們的孩子也出現神經發展差異特性。」

且捐精過程中柯德曼便感到有些詭異，當時她前往位於雪菲爾德的捐贈者住處，被引導至地下室的等待室進行人工授精，而對方「幾乎沒跟我說上兩句話，當時我就覺得很奇怪，但我太渴望再次當媽媽了。」

目前僅3歲的卡倫面臨多重挑戰，正等待聽力測試及排程長達3年的自閉症診斷、言語治療需求。他會在家中爬來爬去、活蹦亂跳，但無法辨識窗戶、家具或其他危險物品的風險，因此柯德曼必須移除他房間裡所有家具，並設置高門欄等確保安全。

柯德曼說道，「我每天晚上都得一直看著他，因為如果我不在，他可能會讓自己嚴重受傷」，為購買適合卡倫的特殊家具，她也在GoFundMe發起募款活動。

柯德曼並不後悔生下卡倫，但她強烈建議其他女性避免透過Facebook接受精子捐贈，「你對捐贈者不夠了解，他們可能不會透露過往經歷或病史。他可能是個罪犯，也可能有嚴重心理健康問題，而我根本不知道。」