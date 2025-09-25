　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Instagram月活躍用戶突破30億　全球社群版圖再壯大

▲▼instagram,ig,reel,app。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Instagram月活躍用戶突破30億大關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，旗下社群平台 Instagram 月活躍用戶數（MAU）正式突破 30 億人，創下歷史新高。這是繼 2022 年突破 20 億後，不到三年內再度達成的新里程碑。

Instagram 在全球社群生態中扮演關鍵角色，近年來透過短影音 Reels 及加強 私訊功能，成功吸引用戶長時間停留。這也讓 Instagram 從原本的照片分享平台，演變為高度多元的社群服務。

除了 Instagram，Meta 旗下的 Facebook 與 WhatsApp 也已分別突破 30 億月活躍用戶，三大平台共同支撐起全球規模最大的社群網路生態系。

目前 Instagram 上追蹤人數最多的帳號由葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），以約 6.6 億粉絲居冠，緊隨其後的是阿根廷球王梅西（Lionel Messi），粉絲數約 5 億。

Instagram 從 2012 年被 Meta 收購以來，短短十多年就成長為全球最具影響力的社群平台之一。隨著月活躍用戶突破 30 億，Instagram 不僅展現了驚人的擴張速度，也進一步鞏固了其在全球社群網路中的核心地位。未來，隨著短影音、私訊等功能持續優化，Instagram 的全球影響力勢必還將再度提升。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果認了！iPhone 17 Pro展示機背面痕跡是MagSafe充電座惹的禍

歐盟盯上蘋果、Google等科技巨頭　防詐措施不足恐遭罰數十億美元

後悔升iOS 26！「怎麼降級iOS？」搜尋量飆升572%

「無邊框、無瀏海」？20週年紀念iPhone傳將突破螢幕限制

遠傳積極佈局「智慧充電」　助竹市年減碳約2400公噸

蘋果回應展示機刮痕爭議

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

果粉後悔升iOS 26「降級」搜尋爆增6倍

20週年紀念iPhone傳將突破螢幕限制

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iPhone 17 Pro「刮痕門」延燒　

墨子科技行動電源再傳自燃爆炸

八月手機銷量「大減15%」

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

3步驟「舔螢幕教學」

歐盟瞄準金融詐欺　科技巨頭被盯上

Meta推AI交友助理改寫約會規則

Meta推AI交友助理改寫約會規則

Meta 正式為 Facebook Dating 帶來 AI 新功能，推出「交友助理」與「Meet Cute」兩大工具，目標是解決用戶長期抱怨的「滑動疲勞」，讓找對象不再只是機械式左滑、右滑。

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

Meta「AI 眼鏡」發表會現場失靈

Meta「AI 眼鏡」發表會現場失靈

Meta祭3大AI眼鏡新品台灣沒賣

Meta祭3大AI眼鏡新品台灣沒賣

蔡依林歡度45歲生日暖謝粉絲

蔡依林歡度45歲生日暖謝粉絲

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

