Instagram月活躍用戶突破30億　全球社群版圖再壯大

▲Instagram月活躍用戶突破30億大關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，旗下社群平台 Instagram 月活躍用戶數（MAU）正式突破 30 億人，創下歷史新高。這是繼 2022 年突破 20 億後，不到三年內再度達成的新里程碑。

Instagram 在全球社群生態中扮演關鍵角色，近年來透過短影音 Reels 及加強 私訊功能，成功吸引用戶長時間停留。這也讓 Instagram 從原本的照片分享平台，演變為高度多元的社群服務。

除了 Instagram，Meta 旗下的 Facebook 與 WhatsApp 也已分別突破 30 億月活躍用戶，三大平台共同支撐起全球規模最大的社群網路生態系。

目前 Instagram 上追蹤人數最多的帳號由葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），以約 6.6 億粉絲居冠，緊隨其後的是阿根廷球王梅西（Lionel Messi），粉絲數約 5 億。

Instagram 從 2012 年被 Meta 收購以來，短短十多年就成長為全球最具影響力的社群平台之一。隨著月活躍用戶突破 30 億，Instagram 不僅展現了驚人的擴張速度，也進一步鞏固了其在全球社群網路中的核心地位。未來，隨著短影音、私訊等功能持續優化，Instagram 的全球影響力勢必還將再度提升。